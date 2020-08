Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 – eerste indruk

We zijn aan de slag gegaan met de demo van Tony Hawk Pro Skater 1 + 2. Hoe beviel dat?

Ik was best enthousiast toen bekend werd gemaakt dat Tony Hawk Pro Skater opnieuw uitgebracht zou worden in een opgepoetste versie. Tegelijkertijd was ik sceptisch. Ik ben namelijk een fan van het eerste uur. En het eerder uitgebrachte Tony Hawk Pro Skater HD in 2012 was een ramp. Zo erg dat ik het niet eens heb overwegen om het latere Tony Hawk Pro Skater 5 uit te proberen. Hoe zit het dan met Tony Hawk Pro Skater 1 + 2?

De game verschijnt over een maand. Als je een pre order hebt geplaatst kun je sinds deze week aan de slag met een demo. Ook Apparata is met deze demo druk in de weer geweest. Het is een klein voorproefje op de volledige game. Zo heb je slechts één map (Warehouse) en slechts één skater (Tony Hawk). De mogelijkheden zijn daardoor wat beperkt, maar dat blijkt nu een meesterzet. Zo heb ik ontdekt.

Gameplay

Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 speelt ontzettend lekker weg. De makers hebben het voor elkaar gekregen om bijna het volledige oude gevoel in deze nieuwe game te krijgen. Dat is niet honderd procent gelukt. Zo moest ik dubbel checken of de vibraties wel aanstonden in mijn DualShock 4 controller. Tijdens het grinden trilde vroeger altijd de controller op je PlayStation en PlayStation 2 zowat uit je handen. Dat is nu een stuk subtieler. Stiekem had ik liever dat oude gevoel gehad. Lekker rauw.

Andere vernieuwingen ten opzichte van het origineel is hoe je skater zich herstelt na een valpartij. Dat is een vrij moderne animatie geworden die je moet liggen. Ook roept de skater van alles en nog wat. Bijvoorbeeld als je Special-balk vol is. Dat is een keuze geweest. Na een tijdje begint dat best irritant te worden..

Op deze (kleine) dingen na speelt Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 ontzettend lekker weg. Je vergeet, in mijn geval, even een volwassen vent te zijn en je voelt je weer een tiener. Wat is nostalgie toch iets moois hè? De graphics zien er gelikt uit en toch zijn alle details van de oude game gebleven. Nu hebben we het alleen kunnen meemaken met Warehouse, maar ook de andere mappen zagen er in de tot nu toe gedeelde trailers goed uit.

Een ander sterk element van de oude Tony Hawk-games is de muziek. Gelukkig is de soundtrack van vroeger meegenomen. Oude rocknummers, afgewisseld door heerlijke rap tracks, klinken door de speakers. Een leuk effect is dat het geluid van de muziek ietsjes harder wordt als de Special-balk vol is. Alsof het een soort beloning is dat je zonder valpartijen die Special-meter vol hebt gekregen. Met de soundtrack van Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 kan wat mij betreft de audio niet hard genoeg staan.

Conclusie

De demo is beperkt en zoals ik in het begin van deze eerste indruk schreef is dat een meesterzet. Ik wil namelijk doorspelen. Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 heeft me erg nieuwsgierig gemaakt naar de andere mappen, de Create-A-Park modus, de andere skaters én de multiplayer. Je kunt in deze nieuwe game ook je skater aanpassen, net als je deck (skateboard). Ook is er een levelsysteem verzonnen zodat je op de lange termijn zoet blijft met het spel. Niet alle elementen waren beschikbaar in de demo, dus daar komen we op terug met de volledige game.

Als je vroeger veel Tony Hawk hebt gespeeld is dit een waardige trip down memory lane. Eindelijk, want Pro Skater HD was een draak van een game die we nu kunnen vergeten.

Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 is vanaf 4 september verkrijgbaar op de PlayStation 4, Xbox One en PC.