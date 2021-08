Tony Hawk verkoopt gelimiteerde skateboards met eigen bloed

Klinkt als een soort eng ritueel, maar het is echt zo. Skateboardlegende Tony Hawk verkoopt exclusieve skateboards voorzien van zijn eigen bloed.

Wanneer een simpele handtekening niet langer afdoende is?! In samenwerking met het bedrijf Liquid Death Mountain Water heeft Tony Hawk iets bijzonders gedaan. Er komen 100 skateboards op de markt die voorzien zijn van een stukje bloed van de skater.

Voor de skateboards werd gesteriliseerd bloed van de skater gebruikt en vervolgens gemixt met de rode verf op de boards. Het resultaat is een deck met klein vleugje echt Tony Hawk erin verwerkt. Klinkt best bizar.

Tony Hawk skateboards

Bizar of niet. De skateboards zijn een hit. De productie van de boards is strikt gelimiteerde op 100 stuks en waren binnen een mum van tijd uitverkocht. De boards werden verkocht voor 500 dollar per stuk. Of skaters hier ook echt op gaan skaten, of dat ze dit hebben gekocht als een soort investering is de grote vraag.

Het design van het skateboard laat een moordenaar zien die de schedel van een havik beetheeft. Wat natuurlijk de verwijzing naar Tony Hawk moet voorstellen. Een deel van de opbrengst van de actie gaat naar de nonprofit organisatie 5 Gyres. Deze organisatie zet zich in voor minder plasticvervuiling in de wereld. Een ander goed doel gelinkt aan de actie is The Skateboard Project van Tony Hawk zelf. Deze organisatie helpt het mogelijk maken om lokale skateparken te realiseren.