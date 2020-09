Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 review - pure fun! - Apparata

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is sinds afgelopen weekend verkrijgbaar, tijd voor een review! Wij hebben het spel in korte tijd binnenstebuiten gekeerd.

In onze preview van de demo van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 was ik al laaiend enthousiast. Lees vooral dat artikel eerst, want ik boorduur verder op het verhaal dat ik toen geschreven heb. Het enthousiasme voor de game is namelijk niet weggegaan. Sterker nog, ik ben alleen maar meer enthousiast geworden.

In deze review voor Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 kon ik uitgebreid kennis maken met alle aspecten van de game. Met een klein beetje rode wangen van schaamte moet ik bekennen dat ik het spel in één weekend 100% had uitgespeeld. En dan hebben we het over alle levels vrijspelen, inclusief de bijbehorende uitdagingen. Maar dat is lang niet alles wat Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 te bieden heeft. En dat maakt het juist zo geniaal.

In Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 hebben de makers een enorm scala aan challenges verwerkt. Denk aan de challenges die je van Call of Duty kent, maar dan voor een skate game. Om al die challenges te doen ben je echt wel even zoet. Je hebt bijvoorbeeld specifieke uitdagingen voor je zelfgemaakte skater, maar ook voor bepaalde levels. Die zelfgemaakte skater kun je aanpassen op het gebied van uiterlijk, kleding, skateboard en accessoires. Dit doe je met geld dat je in-game kunt verdienen. Een prima systeem. Ik kon in principe kopen wat ik wilde. Ik zat geen enkel moment te grinden voor een item. Wel zo prettig!

Multiplayer

Ook nieuw in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is de komst van een multiplayer die ook voor de review heb uitgeprobeerd. Het is een modus die ik persoonlijk niet het allerleukste vind. Simpelweg omdat er altijd anderen zijn die óntzettend goed in het spel zijn. Daar ga ik, als casual gamer, simpelweg niet van winnen. Met je vrienden online of offline spelen kan ook en is naar mijn mening leuker. De meeste uurtjes heb ik solo doorgebracht. Zo moet je voor elke skater in de game per map items verzamelen om ze beter te maken. Daar ben je wel even mee zoet kan ik je vertellen.

Muziek

Wat zo gaaf is aan Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is dat het spel zeer loyaal aan het origineel is gebleven. De muziek, de omgevingen, zelfs de locaties van de challenges zijn hetzelfde gebleven. Niet alle nummers uit de origineel soundtrack zijn terug te vinden in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. De makers hebben dat gat gevuld met andere, nieuwe muziek. De muziek sluit voor het grootste gedeelte goed aan bij de overige afspeellijst. Mocht je het nummer niet leuk vinden, dan kun je dat altijd met één druk op de knop skippen. Relaxed!

Create-A-Park

Heb je de levels uit de game wel zien, dan kun je aan de slag met je eigen park. Ben je niet zo creatief, dan kun je online een park van iemand anders spelen. De meest knotsgekke parken ben ik al tegengekomen. Het is altijd weer een verrassing wat een ander gemaakt heeft. Dat kan echt een serieuze skatebaan zijn, maar sommigen maken er ook een wedstrijd van om absurde parken te bouwen. Wat te denken van een achtbaan als skatepark? Tony Hawk’s 1 +2 heeft het voor je.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is eindelijk een game die je ontspanning weet te bieden in een drukke wereld. Want, waar potjes Fortnite en Call of Duty ontzettend hectisch kunnen zijn, is THPS 1 +2 gewoon even relaxen. Natuurlijk heb je zo je frustraties als een uitdaging niet lukt of je valt wéér van je board. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Kun je daar echt niet tegen, dan kun je één van de vele game mods aanzetten. Bijvoorbeeld dat je nooit kunt vallen en altijd maximale balans hebt bij het grinden.

Conclusie

Voor de review van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 heb ik echt goed moeten nadenken wat de slechte kanten van de game zijn. Als ik voor mezelf spreek denk ik dat de challenges snel gaan vervelen. Het is een enorme waslijst, maar niet een lijst waar ik naar verlang deze af te maken. Een ander nadeel is dat je de skater niet heel uitgebreid kunt aanpassen qua lichaamsbouw. In Tony Hawk’s Underground kon je bijvoorbeeld iemand dik of dun maken, of juist heel gespierd. Dat had de kers op de taart geweest. Nu we het toch over Tony Hawk’s Underground hebben. Kom maar door met die remaster/remake alstublieft!

Pluspunten

Het gevoel van vroeger is terug

2 legendarische games in topstaat opnieuw gemaakt

Veel content om zoet mee te blijven

Minpunten

Al die challenges kunnen gaan vervelen

Create-A-Skater kon nog wat uitgebreider

Deel 3 + 4 en Tony Hawk Underground als remaster zijn nog niet aangekondigd ;)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is nu verkrijgbaar voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Voor de review speelden we Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Deluxe Edition op de PS4.