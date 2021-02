Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 voor de Switch - Apparata

Top nieuws, de zeer vermakelijke game Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 maakt de stap naar de Nintendo Switch. Dit moet je weten.

Zoals je in onze Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 review kon lezen is dit een zeer vermakelijke game. Een fantastische manier om op een nostalgische toer te gaan. We hebben de game destijds gespeeld op de PlayStation 4, maar de skategame is ook verkrijgbaar op andere platformen. En daar komen gewoon nieuwe platformen bij!

Want de Nintendo Switch is aan de beurt. Medio 2021 verschijnt Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 op de Switch. Het is niet de eerste keer dat er een Tony Hawk-game op een Nintendo-apparaat verschijnt. Het is wel de eerste keer dat de skate game naar de Switch komt.

Dit jaar is Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 bezig met een uitrol op meerdere platformen. Zo verschijnt het spel eind maart op de PlayStation 5 en Xbox Series X. In het geval van de next-gen consoles kun je genieten van 1080p met 120 FPS of 4k met 60 fps. Ook heeft de game een grafische poetsbeurt gekregen in vergelijking met de PlayStation 4- en Xbox One-versies.

Op de Nintendo Switch zal het er natuurlijk allemaal niet zo mooi uit komen te zien als op de PS5 en Xbox Series X. Desalniettemin is het goed nieuws dat je Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 straks ook onderweg, op de Switch, kunt spelen.