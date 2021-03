'Tony Hawk's Pro Skater 1 en 2' nu op de PS5 en Xbox Series X - Apparata

Zoals beloofd zijn Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 nu beschikbaar voor next-gen consoles. Met een paar kanttekeningen.

Zoals jullie misschien weten, wij zijn een fan Tony Hawk’s Pro Skater. We schreven er eerder over en we zijn niet minder enthousiast geworden. Nu is het mogelijk om het spel te spelen op de next- gen consoles. Iets waar wij al lange tijd naar uitkijken.

Als je een Playstation 5 heb weten te bemachtigen of al in het bezit bent van een Xbox series X, dan is daar nu de laatste Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 voor. De upgrade, want dat is het, geeft je een aanzienlijk betere visuele weergave. Dit brengt hogere resoluties, snellere framesnelheden, scherpere texturen en betere belichting met zich mee. Je hebt een PS5 of Series X nodig om te spelen met een native 4K en 60 frames per seconde (eigenaren van Series S moeten genoegen nemen met opgeschaalde 1440p), maar je hebt altijd toegang tot 120FPS bij 1080p als een extraatje om je te helpen om mooie tricks te maken.

Upgrade Tony Hawk’s Pro Skater

Die is gratis zegt de ontwikkelaar Activision. Je kunt dus zonder extra kosten upgraden van een PS4 of Xbox One als je de Digital Edition hebt gekocht. Ook zal je een Cross-Gen Deluxe-bundel moeten betalen. Dus ja, is de upgrade echt gratis? Het synchroniseren van de al opgeslagen spellen verloopt voor eigenaars van de Xbox series X automatisch. Gamers met een PS5 moeten de opgeslagen spellen van de oude versie uploaden en ze handmatig overzetten naar het nieuwe systeem.

Dit onhandige gedoe nu al zat? Dan moet je het spel alleen kopen voor je nieuwe console. Vergeet ook niet dat er later in 2021 een THPS 1 en 2 komt voor de Nintendo Switch. Hieronder kan je de eerste beelden zien van het spel op de next- gen consoles.