Skaten is weer populair, dus Tony Hawk is terug

Remaster/remake van Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 aangekondigd.

Tony Hawk is een levende skateboard-legende. Dit liet hij onder meer zien toen hij zelfs zonder zwaartekracht de mooiste trucs uitvoerde. Nu door de Coronacrisis de contactsporten niet of nauwelijks uitgevoerd kunnen worden is het skaten weer populair. Producent Activision ziet dan ook haar kans schoon. Zij kondigde gisteren aan dat Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 opnieuw uitgebracht zullen worden.

Wat te verwachten van Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2?

De beide games komen in 1 pakket en zijn gedeeltelijk remaster en gedeeltelijk remake. Dit betekent dat je alle levels, skaters en tricks die de originele games zo populair maakte weer aan zult treffen. Ook de originele soundtrack komt, verbeterd, terug.

Daarnaast ontwikkelt Activision een aantal uitbreidingen. Je kunt volgens de aankondiging nieuwe tricks spelen. Verder kun je in multiplayer-modus spelen en je eigen skate-arena bouwen en delen. Daarnaast kun je naast Tony Hawk diverse pro-skaters inzetten voor nieuwe challenges en het halen van nieuwe goals.

Grote namen zijn gegarandeerd

Vicarious Visions tekent voor de grafische kant van de heruitgave en daarmee zijn grote namen gegarandeerd. Dit bedrijf haalde namelijk zeer goede kritieken met haar remake van Crash Bandicoot (Crash Bandicoot N-Sane Trilogy). Ook in de game kun je grote namen verwachten. Zo keren pro-skaters Bucky Lasek en Rodney Mullen terug. Daarmee verwacht men dat men de successen uit de begintijd kan evenaren en latere mislukte ideeën, zoals een app-game, te doen vergeten.

Releasedatum en speelbaarheid

De remake van twee legendarische games in één pakket wordt op 4 september verwacht. Men brengt de game dan cross-platform uit. Dit betekent dat je zowel met de PlayStation 4 als met Xbox One aan de slag kunt. Daarnaast komt er een pc-versie. Deze is naar verwachting de eerste tijd na release alleen verkrijgbaar in de Epic Game Store.

Bron: bit-tech.net