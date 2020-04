Too Hot To Handle is precies wat er mis is met Netflix

Er staat zoveel lekkers op Netflix, maar in plaats daarvan kijken Nederlanders massaal deze reality serie…

Netflix staat natuurlijk bekend om de geweldige tv-series en een breed aanbod aan films, maar de laatste tijd zijn twee nieuwe sub-genres binnen het audiovisuele medium populair: true crime en reality TV. True crime is sexy, spannend en verbazingwekkend. Reality TV ook, maar dan om de verkeerde redenen. Met Too Hot To Handle lijkt Netflix definitief de bodem bereikt te hebben. En dat is behoorlijk zonde.

Reality TV

Het is geen geheim dat HBO meer voor kwaliteit gaat terwijl Netflix kwantiteit wil. Niets mis mee, want dat betekent dat bijna iedereen wel wat op Netflix kan vinden (al ligt eindeloos browsen ook op de loer). De keerzijde van die medaille is dat de grootste streamingdienst alsmaar een nóg breder publiek wil aanspreken. En dat publiek zit blijkbaar te wachten op Too Hot to Handle.

De nieuwe reality-serie staat al dagen op nummer één in de top 10 van Nederland en is ontzettend populair over de hele wereld. Het concept is simpel: zet een tiental singles in een resort, beloof ze geld als ze een opdracht voltooien en kijk wie er in de loop van de (in dit geval 8) afleveringen overblijft. De opdracht in deze show: de singles mogen geen seksueel contact hebben.

Breindode entertainment

Een perfecte set-up voor een goede portie breindode entertainment. En daar is absoluut niets mis mee, we doen allemaal dingen die geen meerwaarde hebben. Maar reality TV is de nieuwste formule van Netflix en dat is een groot probleem. De enige reden waarom streamingdiensten in het algemeen veel beter zijn dan reguliere TV, is het feit dat er ontzettend veel geweldige content aangeboden kan worden. Het budget van een TLC of Net5 is ‘fun coupons’ vergeleken met Netflix.

Ik bedoel op Netflix heb je The Wolf of Wall Street, Birdman, Black Mirror, The Lord of the Rings-trilogie, The Matrix, Inception, Narcos, Spotlight, Zodiac, Ghandi, Moonlight, de Batman-trilogie, The Crown, Peaky Blinders, The Departed, Sicario, Stranger Things, Memento, Once Upon a Time in Hollywood, Annihilation, Full Metal Jacket, The Irishman, Goodfellas, Training Day, Ozark, Saving Private Ryan, Zero Dark Thirty, Mindhunter, Ferris Bueller’s Day Off, Making a Murder, Shawshank Redemption, The Revenant, 2001: A Space Odyssey en Tiger King… De lijst is praktisch eindeloos.

Netflix wil reguliere TV overnemen

Maar voor iedereen die af en toe toch een guilty pleasure wil kijken, gaat Netflix toch de rotzooi die Too Hot To Handle heet financieren. Het geeft aan hoezeer Netflix gericht is op het vervangen van reguliere, lineaire TV en dat is doodzonde. Reguliere TV bestaat voor een (cynisch geschatte) 90% al uit reality TV. En zit hier zat ik, denkende dat Netflix met hun ongelofelijke budget zou investeren in cultureel verrijkende, geestverruimende content.

Uiteindelijk is het tegenargument onvermijdelijk: ‘Netflix heeft zoveel goede content, waar maak je je druk om, laat mensen toch lekker’. Natuurlijk heb je dan helemaal gelijk. Maar als naïeve, idealistische cineast doet het me een beetje pijn dat honderdduizenden mensen (in Nederland alleen al) een maandabonnement betalen om Too Hot To Handle te kijken en niet een van de honderden pareltjes die Netflix rijk is.

