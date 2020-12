Top 10 best bekeken Netflix series van 2020 - Apparata

Foto @Netflix

Wereldwijd zaten we in het tergende 2020 weer massaal achter de buis, en we keken naar deze top 10 best bekeken series op Netflix.

Terwijl de coronacrisis om zich heen sloeg, kon Netflix in de handen wrijven. We hebben in 2020 massaal gestreamd en gelukkig waren er wat heerlijke series om van te genieten. Vandaag check je de wereldwijde top 10 best bekeken series op Netflix in 2020 (via FlixPatrol). Dat zijn dus de 10 best bekeken series op Netflix, niet per se Originals.

Top 10 Netflix series van 2020

Zonder ook maar naar de lijst te kijken, kun je aannemen dat Queen’s Gambit dit jaar Netflix heeft gedomineerd. De show brak record na record en is oprecht een solide aanrader. FlixPatrol houdt wereldwijd bij welke shows hoe lang populair zijn en doet dat door middel van een puntensysteem. Het moge duidelijk zijn, de serie over schaken en drugs heeft ruimschoots gewonnen.

Ook verovert Emily In Paris een plekje in de top 3 meest bekeken Netflix series van 2020. Dat is een kleine verrassing, gezien het een lichte, okay beoordeelde show is. Om dat in perspectief te stellen, het alom geprezen The Crown moet het met een zevende plek doen.

Friends blijkt tevens, ondanks de aanzienlijke leeftijd van de sitcom, nog steeds razend populair. Ook het altijd goed bekeken Casa de Papel (Money Heist) weet weer wereldwijd het publiek op het puntje van de stoel te laten zitten. Het één na laatste seizoen beantwoordt daarentegen nog lang niet alle vragen. Verwacht de show volgend jaar dus wederom in de lijst.

Check de volledige top 10 best bekeken Netflix series van 2020 hieronder op volgorde:

The Queen’s Gambit – 44.365 Emily In Paris – 27.160 Lucifer – 25.972 The Umbrella Academy – 23.465 Money Heist – 22.638 Dark Desire – 21.016 The Crown – 20.700 Friends – 17.974 Yo Soy Betty La Fea – 16.369 Ratched – 15.771

