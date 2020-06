Dit zijn de 10 beste films die je nu kunt streamen op Disney+ in Nederland.

Het aanbod van Disney+ bestaat voor een deel uit klassiekers die je vroeger als kind al eens gezien hebt. De top 10 is daar een goed voorbeeld van. De 10 beste films, aan de hand van een IMDb rating, zijn namelijk stuk voor stuk klassiekers.

In dit artikel behandelen we de top 10 beste films op Disney+ naar aanleiding van de IMDb rating. Er zit vast wel een titel tussen die je nog niet gezien hebt, of de moeite is om nog eens te bekijken. Veel kijkplezier!

10. De Kleine Zeemeermin (1989) – IMDb 7.6

Ariel, de ondeugende zeemeermin, negeert het advies van haar vader en maakt een afspraak met een zeeheks. Ze ruilt haar stem in voor benen. Kan ze ook het hart van een prins winnen?

9. Mulan (1998) – IMDb 7.6

Vermomd als mannelijke soldaat neemt een jong meisje dapper haar vaders plaats in het keizerlijke leger in.

8. Vaiana (2016) – IMDb 7.6

Vaiana vaart weg op een gedurfde missie om haar volk te redden. Onderweg ontmoet zij de machtige halfgod Maui en samen steken zij de oceaan over in een reis vol humor en avontuur, van Walt Disney Animation Studios.

7. Wreck-It Ralph (2012) – IMDb 7.7

Eeuwenlang heeft Ralph de slechterik gespeeld in een videospel. Maar in een moedige poging gaat hij op een actievol avontuur om te bewijzen dat hij een echte held is met een groot hart.

6. Rapunzel (2010) – IMDb 7.7

Wanneer een gezochte bandiet wordt gegijzeld door Rapunzel – een tiener met 20 meter lang gouden haar, die uit de toren wil ontsnappen waarin ze al jaren vastzit – gaan ze op een onwaarschijnlijk avontuur.

5. Big Hero 6 (2014) – IMDb 7.8

Dit is de top 5 beste films op Disney+.

Het technisch wonderkind Hiro Hamada en zijn robot Baymax werken samen met een aantal onwaarschijnlijke helden om de stad SanFransokyo te redden.

4. Belle en het Beest (1991) – IMDb 8

Ga mee op een episch avontuur met Belle, het Beest en al je geliefde personages met de muziek die je nooit zult vergeten.

3. Aladdin (1992) – IMDb 8

We zijn aangekomen bij de top 3 van de beste films op Disney+.

De straatjongen Aladdin en prinses Jasmine vechten samen om het koninkrijk te redden van de kwade tovenaar Jafar. Onderweg leert Aladdin in zichzelf te geloven met de hulp van een hilarische Geest… en drie wensen die alles kunnen veranderen.

2. Zootropolis (2016) – IMDb 8

Deze actie-komedie speelt zich af in Zootropolis, een dieren-metropool. Agent Judy Hopps wil haar eerste grote zaak oplossen, zelfs als ze daarvoor moet samenwerken met de sluwe Nick Wilde.

1. The Lion King (1994) – IMDb 8.5

Deze klassieker is de absolute nummer 1 als het gaat om de beste films op Disney+.

Ga mee op avontuur als Simba, een leeuwenwelpje die niet kan wachten koning te worden, op zoek gaat naar zijn lot in de grote Kringloop van het Leven.