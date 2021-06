Top 10 dikste Xbox games en alles voor Game Pass (E3 2021) - Apparata

Tijdens de E3 2021 kondigt Microsoft een ongekende waslijst aan games voor Xbox, PC en Xbox Game Pass aan. Dit zijn de toppers.

De E3 gamebeurs is op het moment van schrijven in volle gang. Microsoft hield (samen met Bethesda) een bombastische presentatie vol gigantische games. In dit artikel de 10 dikste games die al dan niet exclusief voor Xbox uitkomen, aangekondigd op de E3 2021. Onderaan het artikel vind je daarnaast een volledige lijst van alle titels die direct naar Xbox Game Pass komen. Niet schrikken, dat zijn er gigantisch veel!

Xbox Games aangekondigd op E3 2021

Forza Horizon 5 voor PC, Xbox One, Xbox Series X (9-11-2021)

Forza is terug met de eerste native next-gen racegame in de franchise. Forza Horizon 5 speelt zich af in Mexico en is alles wat je verwacht van de franchise, in een nieuw, next-gen jasje.

Starfield – PC en Xbox Series X (11-11-2022)

Tijdens de E3 krijgen we ook eindelijk een eerste glimps van Starfield, een ambitieuze Xbox (en PC) exclusive van de makers van Skyrim en Fallout. Deze space-RPG ziet er weergaloos veelbelovend uit.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearth of Chernobyl – PC en Xbox Series X (22-4-2022)

S.T.A.L.K.E.R. 2 is een van de meest langverwachte games in lange tijd. Het origineel was zo sfeervol en uniek. Deel twee lijkt dat concept met nog een lading uranium te verrijken.

Battlefield 2042 – PC, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PS4 (22-10-2021)

De Battlefield-franchise gaat terug naar de hoogtijdagen; Battlefield 2042 zit boordevol moderne actie, nieuwe mechanieken en een ongekende schaal. Check vooral onze Battlefield 2042 gameplay-analyse voor meer info.

Back 4 Blood – PC, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PS4 (12-10-2021)

De spirituele opvolgers van Left 4 Dead komt er eindelijk aan; Back 4 Blood is mooier, technisch beter en heeft vooral héél veel zombies. De E3-presentatie van Xbox toont ook voor het eerst de PvP-modus.

Sea of Thieves is al een gigantisch succes, maar met de samenwerking met Disney gaat dat ongetwijfeld exploderen. De game smelt namelijk samen met het Pirates of the Caribbean-universum, inclusief Jack Sparrow!

Microsoft Flight Simulator – Xbox Series X (27-7-2021)

De fotorealistische vliegsimulator komt naar Xbox Series X, inclusief alle ongekende visuals en 4K. De game was vooralsnog alleen op PC beschikbaar.

Atomic Heart – PC, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PS4 (onbekend)

Atomic Heart is vooralsnog vooral een mysterie. Het speelt zich af in de 50’s in de Soviet-Unie. Er is een soort telekinese. Verder weten we niks. De bovenstaande trailer is hoe dan ook ontzettend veelbelovend.

Contraband

De E3-trailer van Contraband is vooralsnog niets meer dan Xbox’ teaser vol mysterie. We weten alleen dat het openwereld is en co-op. Verder letterlijk niks!

The Outer Worlds 2 – PC en Xbox Series X

Tot slot wederom een klein mysterie. Naast een prachtige aankondigingstrailer is er eigenlijk niets bekend. Het is de sequel van het gerenommeerde Outer Worlds, een sci-fi actie-RPG.

Games voor Xbox Game Pass

En omdat de E3-presentatie van Xbox zo gigantisch vol met lekkers zat, hieronder ook nog even alle games die vanaf dag één beschikbaar voor de Xbox Game Pass. Wederom zet Microsoft met de onderstaande waslijst duidelijk keihard in op het abonnement.

De dikgedrukte titels zijn vanaf nu beschikbaar. Alle andere games daaronder komen naar de Xbox Game Pass wanneer de respectievelijke spellen uitkomen.