Top 10 meest populaire films van 2020 op Netflix (Nederland) - Apparata

Wat waren de top 10 best bekeken films op Netflix in 2020 in Nederland? Vooral veel gezellige films, wat actie én een hele schunnige nummer één.

Door de pandemie hebben we wereldwijd ongetwijfeld massaal gestreamed. Daarom checken we vandaag wat we in Nederland in 2020 het liefste keken, of specifieker, de top 10 best bekeken films op Netflix. Dat hoeven niet per se Originals te zijn, maar die komen wel voor. Oh, en ben je benieuwd welke series we wereldwijd het liefste keken? Check dat lijstje hier.

Top 10 Netflix films van 2020 in Nederland

Het moge duidelijk zijn dat we in Nederland zeer ondeugend zijn, zo blijkt uit de top 10 best bekeken films van 2020 (via FlixPatrol). Op nummer één staat namelijk het erotische drama 365 Days. De film gaat over een vrouw die gekidnapt wordt door een Italiaanse maffioso. Ze krijgt 365 om verliefd op hem te worden. 5 Shades maar dan illegaal?

Om die schunnige nummer één te compenseren, zien we op plek 2 en 3 respectievelijk een kerstfilm en Charlie and the Chocolate Factory. Overigens doen de zoetsappige films het in Nederland behoorlijk goed, want ook Holidate, The Kissing Booth 2 en animatiefilm Sing komen voorbij.

Recordbrekers The Old Guard en Extraction krijgen allebei een verrassend lage score. Tegelijkertijd staan documentaires The Social Dilemma en David Attenborough: A Life on Our Planet verrassend hoog.

Hoe dan ook, check de volledige top 10 best bekeken Netflix films van 2020 in Nederland hieronder op volgorde. De bijbehorende nummers zijn de populariteitsrating die het gelinkte medium aan titels geeft, op basis van Netflix’ eigen top 10 meters.