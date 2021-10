Top 10 meest populaire James Bond gadgets aller tijden

Afbeelding uit The Spy Who Loved Me (via Eon)

James Bond gebruikte de afgelopen 27 films talloze gadgets en dit zijn volgende de fans de meest populaire snufjes die de spion ooit gebruikte.

De iconische filmheld James Bond staat natuurlijk bekend om zijn gadgets, heel veel gadgets. Ter ere van No Time To Die (je weet wel, de film die anderhalf jaar uitgesteld werd) zocht online casino PartyCasino uit welke gadgets filmfans het liefst in Bond’s arsenaal zagen. Dit zijn de 10 meest populaire, badass, indrukwekkende of ronduit grappige gadgets uit de James Bond-geschiedenis.

De populairste James Bond gadgets

James Bond gebruikt sinds zijn creatie door Ian Fleming allerlei technologieën om zijn spionnenwerk te kunnen doen. Over de afgelopen 27 films werden er heel wat creatieve snufjes door Q bedacht, de een nog specifieker dan de ander.

De laatste jaren, in het universum rondom Daniel Craig’s Bond, is het gebruik van gekke snufjes daarentegen wat afgenomen. Uit de onderstaande toplijst blijkt dan ook duidelijk dat het vooral de klassieke gadgets zijn die James Bond-fans het liefst zien. Craig’s Bond-films komen niet in de lijst voor.

Uiteindelijk is de door Elon Musk gekochte Lotus Esprit-onderzeeërauto verreweg de meest populaire gadget ooit. In The Spy Who Loved Me uit 1977 achtervolgt een helicopter Roger Moore’s Bond. Hij rijdt vervolgend bijzonder suave de zee in, waarna de Lotus verandert in een onderzeeër. Als klap op de vuurpijl schiet hij nog een raket naar de helicopter ook!

Kortom, de Lotus Esprit is de uiteindelijke winnaar! Ook de onzichtbare auto uit Die Another Day (2002) en de multifunctionele Rolex uit Live and Let Die (1973) zijn nog steeds iconisch, evenals de hilarisch jaren ’60-ogende jetpack uit Thunderball (1966).