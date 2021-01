Top 10 meest populaire mobile games van 2020 ter wereld - Apparata

2020 was een geweldig jaar voor mobile games, zo blijkt uit de top 10 meest gedownloade games. Maar dat vertaalde niet naar cash…

Among Us was dé hit van 2020, zo blijkt uit de top 10 meest populaire mobiele games van 2020. Ondanks het ongeremde succes van de sociale game over sabotage en bedrog, bleef een miljardenomzet uit. Ook Subway Surfer en PUBG doen het erg goed in het rare jaar dat 2020 was. Check hieronder de volledige top 10 meest populaire mobile games van 2020 ter wereld.

Top 10 mobile games 2020

Among Us was met 264 miljoen downloads de meest populaire mobile game van het afgelopen jaar, zo concludeert analysebedrijf Apptopia. De spin-off van de razend populaire PC game was eveneens een succes en dat was op zich al een kleine verrassing. De game kwam namelijk al in 2018 uit maar niemand speelde het spel toen. Plotseling begonnen Twitch-streamers Among Us afgelopen jaar op te pakken en groeide de game uit tot een fenomeen.

Ook pakt Subway Surfers met 227 miljoen downloads de tweede plek. Het relatief simpele spelletje van het ontwijken van inkomende obstakels topt al jaren deze lijst. Garena Free Fire weet de derde plek to pakken en is daarmee de meest populaire battle royale app ter wereld.

Verrassend genoeg is geen enkel van die games in de top 10 best verdienende mobile games te vinden. PUBG is een uitschieter, want de originele battle royale game staat op de vierde plek qua downloads, maar domineert wat betreft omzet met $1,1 miljard dollar aan inkomsten.

Check hieronder de volledige top 10 meest gedownloade mobile games van 2020, met daarnaast het totale aantal downloads wereldwijd: