Top 10 meest verwarrende films volgens het internet - Apparata

Uit de top 10 meest verwarrende films ooit blijkt dat vooral Christopher Nolan en science fiction mensen (te veel) tot nadenken zet.

Een film kijken kan tal van reacties bij je opwekken. Cinema speelt met je emoties, kan je wereldbeeld vervangen, of je een portie plezier leveren. Je verwarren is doorgaans daarentegen niet iets wat mensen per se zoeken in een film. Vandaag dat men massaal het internet op duikt om uitleg over een film te zoeken. Dit zijn de 10 meest verwarrende films ooit. Spoiler alert: Christopher Nolan domineert de lijst, alsmede het genre sci-fi.

Top 10 meest verwarrende films ooit

Webwinkel OnBuy deed onderzoek naar de meest verwarrende films ooit en kwam met een top 18, die wij voor je samenvoegen in een top 10. Hoewel het platform het onderzoek niet lijkt te hebben gepubliceerd, schrijven veel media (waaronder het Eindhovens Dagblad en News.au) over de cijfers.

OnBuy keek naar de films waar mensen het meest naar Googelen voor uitleg. Wellicht niet heel verrassend is Christopher Nolan oververtegenwoordigd in de top 10 meest verwarrende films. Hij maakte 3 van de films uit het lijstje.

Het zal ook niet geheel als een schok komen dat het prachtige science fiction genre 7 van de 10 films definieert. Het sci-fi genre is immers berucht om zijn geestverruimende en soms breinbrekende verhalen.

Overigens geeft het lijstje ook weer wat de gemiddelde filmkijker kijkt en verwarrend vindt. Er zijn genoeg obscure sci-fi-films die Interstellar in dezelfde categorie als Nijntje plaatsen. Dit zijn de films die massaal bekeken zijn en massaal niet helemaal begrepen zijn. Check ze hieronder, inclusief hoeveel mensen per maand uitleg vragen over de betreffende film.

Inception – 80.090 Shutter Island – 55.700 The Shining – 48.950 Interstellar – 47.060 Ex Machina – 32.440 Donnie Darko – 32.310 2001: A Space Odyssey – 31.260 The Matrix – 27.120 Citizen Kane – 25.480 Memento – 24.060

Lees ook: Regisseur Christopher Nolan uit harde kritiek op Netflix