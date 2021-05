Top 10 populairste Netflix Originals met opvallende nieuwkomer - Apparata

Foto via Netflix

Wederom maakt Netflix de top 10 meest bekeken, populairste Originals aller tijden bekend. Daar zit een verrassende nieuwkomer bij.

Voor de tweede keer in een jaar maakt Netflix de 10 meest populaire Netflix Originals bekend (via Deadline). Op zich is er weinig veranderd vergeleken met het lijstje van vorig jaar juli. Ten minste, met één verrassende uitschieter erbij. Netflix’ zombie-blockbuster Army of the Dead knalt namelijk na iets meer dan één week op de dienst de top 10 binnen. Dit zijn de top 10 populairste Netflix Originals ooit.

Top 10 populairste Netflix Originals ooit

Sinds vorig jaar is de top 4 eigenlijk niet veranderd; iedereen die Extraction, Bird Box, Spenser Confidential en 6 Underground wilde zien, heeft de film ook gezien. Daar kwamen nauwelijks kijkers bij. Murder Mystery zag toch nog een flinke piek. The Old Guard en Enola Holmes zijn nieuwe binnenkomers en ook Project Power en Midnight Sky zijn succesvolle nieuwkomers.

Maar de grootste verrassing is toch wel Army of the Dead. Volgens Netflix’ schattingen gaat de film in de eerste maand zo’n 72 miljoen keer bekeken worden. Netflix maakt niet precies bekend hoe ze de top 10 populairste Originals berekenen. Doorgaans hoef je slechts enkele minuten te kijken om bij Netflix als kijker bestempeld te worden.

Hoe dan ook, het is wel verrassend dat een zombiefilm zo ongekend populair is. Doorgaans is het zombie-genre immers best wel niche; het is bruut, pulpy en soms een beetje eng. Door de ludieke, ietwat over-de-top insteek zou Zack Snyder’s film daarentegen misschien wel veel aantrekkelijker voor de massa’s zijn. Netflix heeft daarbij zo’n vertrouwen in de film, dat er al een Army of the Dead sequel gepland staat.

Met dat uit de weg, check je hieronder de top 10 meest bekeken Netflix Originals (films) aller tijden.

Extraction – 99 miljoen streams Bird Box – 89 miljoen streams Spenser Confidential – 85 miljoen streams 6 Underground – 83 miljoen streams Murder Mystery – 83 miljoen streams The Old Guard – 78 miljoen streams Enola Holmes – 76 miljoen streams Project Power – 75 miljoen streams en 10. The Midnight Sky en Army of the Dead (gelijkspel) – 72 miljoen streams

