Dit zijn de populairste websites ter wereld

Verrassing, Netflix, Ali Baba en Amazon zie je niet in de top 10 populairste websites.

Als je een website hebt wil je natuurlijk veel bezoekers. Vraag is daarbij wat veel precies is. Een overzicht van de 10 populairste websites van de afgelopen maanden (meetperiode oktober 2019 tot en met mei 2020) geeft ‘veel’ een nieuwe dimensie. Daarnaast zijn er nog veel meer verrassende weetjes te scoren.

Populairste websites ter wereld: dit kun je verwachten

De populairste websites ter wereld krijgen biljoenen verzoeken per maand te verwerken. Het is te verwachten dat Google op nummer 1 staat. Daarnaast wordt de top 10 vooral gedomineerd door social media sites en Youtube.

Onverwachte topnoteringen

Toch zijn er in de top 10 de nodige verrassingen te zien. Zo staan er naast Google nog 2 zoekmachines in de top 10. Ook opvallend, waar Yahoo in Nederland nauwelijks een rol lijkt te spelen is men wereldwijd nog steeds een top 10-merk. Over de vraag of het een verrassing is dat de top 10 populairste websites gecompleteerd wordt met 2 pornosites kun je wellicht discussiëren. Overigens zijn de zoekresultaten binnen pornosites bij tijd en wijle ook redelijk bizar.

In onderstaand overzicht zie je de volledige top 10 populairste websites ter wereld:

Bizar feitje, als we ieder mens op aarde meetellen bezoekt elk levend mens meer dan 10 keer per maand Google. Wanneer we dit lijstje bekijken is het vooral opvallend om te zien welke internetmerken de top 10 niet gehaald hebben. Zo missen we Netflix (op een 13de plaats met 2.210.666.667 bezoekers) en Amazon (op de 12de plaats met 2.292.166.667 bezoekers)

Welke verschuivingen kunnen we verwachten?

De huidige meetperiode eindigde zo ongeveer exact met het begin van de Corona lock down. De verwachting is dat de top10 van populairste websites ter wereld er over een half jaar wel eens heel anders uit kan zien. We zijn zeer benieuwd of de gamers, streamers, webshoppers en thuiswerkers dan wel in de top 10 tegen komen.

Bron: Fasthosts