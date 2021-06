Top 3 beste functionaliteiten van Windows 11 - Apparata

We weten nu veel van het besturingsprogramma, daarom hebben we de beste functionaliteiten van Windows 11 voor jou er uitgepikt.

Microsoft heeft Windows 11 afgelopen donderdag officieel gelanceerd. De media aandacht is enorm en terecht. Want Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. Een nieuwe versie is nogal wat! In de tussentijd is er heel veel bekend geworden wat de nieuwe functionaliteiten zijn. We hebben de beste eruit gepikt en hieronder beschreven in een ‘top 3 beste functionaliteiten Windows 11.’

Top 3 beste functionaliteiten Windows 11

Het nieuwe besturingssysteem zit bomvol nieuwe features. Van nieuw design tot aan een startmenu.

1. Gaming

Wij houden wel van spelletjes spelen. En op dit gebied liep Microsoft wel achter, maar het bedrijf maakt nu een inhaalslag. De Xbox Game Pass is in Windows 11 verwerkt. Hiermee ook de xCloud- techniek, dat in de Xbox- app zit. Resultaat? Je kunt direct games streamen vanuit de cloud. Tevens heeft het besturingssysteem Auto HDR waardoor je high dynamic range automatisch krijgt. Cool!

Afbeelding via Microsoft

2. Android Apps

Voor mij persoonlijk een van de beste nieuwe functionaliteiten, omdat ik Android gebruik. Namelijk de integratie van Android Apps. Hiermee wordt het werken met Windows veel gebruikersvriendelijk, want je kunt je apps direct gebruiken op je laptop. Om dit voor elkaar te krijgen werkt Microsoft met Intel en Amazon.

Afbeelding via Microsoft

3. Startmenu

Als je Windows opent ga je automatisch naar links onderin om het menu te openen. Maar waarom is dat eigenlijk? We vinden het heel gewoon dat het links zit, maar eigenlijk is het heel onlogisch. Microsoft is daar ook achter gekomen en plaatst het menu nu in het midden. Dat is niet alleen makkelijker om mee te werken, maar ziet er ook nog eens mooi uit.

Afbeelding via Microsoft

Verder zal de update gratis (!) zijn als je al Windows 10 hebt. De nieuwe versie zal vermoedelijk in oktober voor consumenten beschikbaar komen, zodat jij ook gebruik kan maken van de beste functionaliteiten van Windows 11.