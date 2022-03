Top 3 films die bewijzen dat rijke mensen verschrikkelijk zijn

Deze populaire films herinneren ons er graag aan dat hebzucht eigenlijk slecht is. Toch?

‘Hebzucht is goed’, die term kennen we allemaal uit de film Wall Street. Maar de films over het hebben van veel geld, laten ons over het algemeen het tegenovergestelde zien. Misschien kunnen we enige troost putten uit het feit dat het hebben van veel geld iemand niet bijzonder interessant maakt. Dus hier is een selectie van enkele van de beste films over de macht van hebzucht en de bijbehorende slechte trekjes.

Top 3 films rijke mensen

Beginnen we met een film uit 2007. There Will Be Blood is te zien op Netflix en gaat over twee typische filmische portretten van hebzucht in Amerikaanse stijl. Citizen Kane vertelt het verhaal van een personage wiens groei in rijkdom gepaard gaat met het verlies van zijn ziel, terwijl Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) van There Will Be Blood iets anders is: een man die nooit een ziel had te verliezen. Het meesterwerk van Paul Thomas Anderson is een van de donkerste en meest huiveringwekkende cynische portretten van hebzucht die ooit zijn gemaakt.

De volgende film is een oude, een klassieker. De film heet The Treasure of the Sierra Madre uit 1948. Bogart beschreef zijn Sierra Madre-personage ooit als “… de ergste shit die je ooit hebt gezien”, en hij had geen ongelijk. Hij begint de film door zijn baas bijna dood te slaan, en eindigt met een moord. Tussendoor gaat de iconische Fred C. Dobbs naar zijn eigen hart van duisternis op zoek naar het titulaire fortuin, terwijl hij zich realiseert dat hij tot veel ergere daden in staat is dan hij ooit had gedacht.

De laatste in deze top drie is natuurlijk Wall Street. De film kan en mag niet ontbreken. Gordon Gekko gespeeld door Michael Douglas is een opwindende, maar uiteindelijk eentonige schurk. Voor iedereen die oplet, is er weinig verrassend aan het personage, en de moraliteit van de film (hard werken en eerlijkheid versus snelle slimheid) is overdreven eenvoudig. De film werd desalniettemin een succes. Dit door de snelle aantrekkingskracht van het decennium. De iconische uitdrukking “hebzucht is goed” herkennen (en gebruiken) we nog steeds. Ook The Wolf of Wall Street is een soortgelijke film.