Top 3 fraudeleuze crypto ’s van 2021

Crypto ’s zijn geweldig. Maar er zijn nauwelijks regels, dus je kunt ook bedonderd of bestolen worden. Wij hebben 3 fraudeleuze crypto’s op een rijtje gezet.

Je kunt er stinkend rijk mee worden. Maar je kan er ook godsgruwelijk veel geld mee verliezen. De digitale munten zijn heel volatiel en er zijn ook bijna geen regels. Dit zorgt ervoor dat mensen snel een muntje ontwikkelen, de koerst oppompen en er vandoor gaan met de poen. Het is geen geheim dat fraude en diefstal veel voorkomt in de cryptocurrency-industrie. Rapporten van verschillende waakhondengroepen hebben aangetoond dat het grotendeels ongereguleerde landschap van digitale financiën wemelt van criminaliteit.

Oplichters en diefstal

Het is ook duidelijk dat oplichting en diefstal erger lijken te worden, niet beter. Volgens een onderzoek van Crypto Head in augustus, was dit jaar een van de slechtste ooit voor hacks en overvallen van cryptocurrency – met ongeveer 32 gerapporteerde incidenten, waarvan ongeveer $ 2,99 miljard aan bijbehorende verliezen. Dat is hoger dan de cijfers van vorig jaar.

Top 3 fraudeleuze crypto ‘s

Er waren in 2021 dus veel gevalletjes van fraude en online overvallen. Maar een paar spannen de kroon.

Thodex

Thodex is een Turkse crypto-uitwisselingsplatform, waarvan de jonge CEO naar verluidt het afgelopen voorjaar met ongeveer $ 2,7 miljard aan investeerdersgeld ervandoor is. Na enorme investeringen sinds de lancering in 2017, ging Thodex in april onverwacht offline en Faruk Fatih Ozer, de 27-jarige oprichter van het platform, nam een snelle vlucht naar Albanië. De ineenstorting van de uitwisseling leidde tot grote problemen in Turkije, waar de autoriteiten 83 mensen oppakten en vasthielden, waaronder de familieleden van Ozer. Maar niet Ozer zelf! De autoriteiten zijn nog steeds naarstig naar hem op zoek.

2. Vulcan Forged

Een ander ongelukkig slachtoffer is Vulcan Forged. Het bedrijf beheert een aantal verschillende cryptodiensten en –producten. Vulcan werd naar verluidt eerder deze maand beroofd van $ 140 miljoen, toen een hacker op de een of andere manier de privésleutels van 96 van de portefeuilles van het platform wist te bemachtigen. En jawel, hij ging er vandoor met al het geld. In tegenstelling tot veel cryptoplatforms, heeft Vulcan het geld dat verloren was gegaan aan investeerders terugbetaald.

3. Poly Network

Dit is wel een klapper. Op 10 augustus werd de beurs naar verluidt gehackt, wat leidde tot een verlies van ongeveer $ 600 miljoen aan geld van investeerders – een van de grootste in de cryptogeschiedenis. Poly’s leiderschap stelde verwoed een online missie samen waarin ze de hacker smeekten om hun geld terug. “Beste hacker”, begon de brief hilarisch – en smeekte vervolgens de anonieme tokenrover voor een veilige “retour van de gehackte activa.”

De brief werd grotendeels begroet met spot en verbijsterde sympathie online, en niemand geloofde echt dat het gestolen geld ooit nog zou worden gezien. De tactiek van Poly werkte echter! De hacker, wie het ook is, begon het gestolen geld terug te geven – later beweerde hij in memo’s met blockchain-inscriptie dat ze de uitwisseling alleen maar ‘voor de lol’ hadden gehackt en onthulden een flagrant beveiligingslek in Poly’s systeem. Tegen het einde van augustus had de dief naar verluidt de hele massale buit teruggegeven. Opmerkelijk!