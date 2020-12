Top 3 handige verborgen features op iOS 14 - Apparata

In deze top 3 verborgen iOS 14 features zetten we (uiteraard) een drietal minder bekende features op een rijtje die je leven gemakkelijker maken.

Apple’s nieuwste besturingssysteem, iOS 14, mag dan wel al eventjes uit zijn. Dat neemt niet weg dat er veel features onder de radar vliegen, zeker bij nieuwere gebruikers. Daarom zetten we vandaag een aantal handige verborgen iOS 14 features in een top 3 lijstje. Heb jij nog andere tips, knal ze dan vooral in de comments!

Top 3 verborgen iOS 14 features

Schoon home scherm

iOS 14 introduceerde een aantal nieuwe manieren om je home scherm netjes te houden. Daaronder mappen en meer vrijheid over waar je icoontjes plaatst. Maar wist je dat je niet eens icoontjes hoeft te plaatsen.

Met de App Library feature kun je naast snelkoppelingen ook gewoon een lijst van geïnstalleerde apps krijgen. Vervolgens kun je ervoor kiezen welke app je op je home scherm wilt en welke niet.

Ga naar Settings

Kies Home Screen

Kies onder New App Downloads de optie App Library Only

Veilig of niet?

De tweede leuke, veelal over het hoofd geziene iOS 14 feature gaat om veiligheid. De Security Recommendations functie geeft feedback op je wachtwoorden (een beetje zoals Apparata in dit artikel).

Apple doet dat overigens live mits je je wachtwoorden met iCloud synchroniseert. Als een van de handige verborgen iOS 14 features checkt Apple zelfs of je wachtwoord toevallig in databases met gelekte wachtwoorden staat.

Ga naar Settings en kies Passwords

en kies Zet Security Recommendations aan

aan Onder Security Recommendations check je eventueel of je wachtwoord gekraakt is met Detect Compromised Passwords

Geheime tik

Tot slot geeft iOS 14 je de mogelijkheid om een geheime code met je iPhone af te spreken. Okay, dan maak ik het ietsje spannender dan het is, maar je kunt twee- en driedubbel op de achterkant van je smartphone tikken als commando.

Die twee commando’s kun je individueel instellen zoals je zelf wilt. Een dubbele tik kan je bijvoorbeeld naar het opgeschoonde home scherm brengen. Een triple tik zou je kunnen koppelen aan het nemen van een screenshot.

Ga naar Settings en kies Accessibility

en kies Onder Touch ga je naar de pagina Back Tap

ga je naar de pagina Hier kun je de dubbel- en triple-tap koppelen aan een commando naar keuze

