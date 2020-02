Top 3 Netflix series die te weinig aandacht krijgen

Er staat van alles op Netflix, maar sommige shows krijgen gewoon te weinig aandacht. Wij helpen een handje.





Netflix staat boordevol lekkers maar het probleem van deze content veelvraat is dat het soms een beetje onoverzichtelijk wordt. In deze guide geven we al tips voor hoe je eindeloos scrollen kunt voorkomen. Ook vandaag zetten we een aantal series in het zonnetje; shows waar volgens ons te weinig mensen het over hebben terwijl ze zo goed zijn. Deze drie titels zijn niet per se onbekend, maar moeten gewoon nóg meer aandacht krijgen.

Mindhunter

We trappen af met de populairste op deze lijst. Mindhunter vertelt het verhaal van twee FBI-agenten die in de jaren ’70 geschiedenis schrijven. Ze proberen een manier te ontwikkelen om seriemoordenaars te doorgronden. Daarom interviewen ze de bekendste seriemoordenaars in de Verenigde Staten. Oh, en alles is min of meer waargebeurd. Dat maakt alles nog net een beetje extra heftig.

Deze show wordt geproduceerd en deels geregisseerd door David Fincher, de genie achter Fight Club, The Social Network en Seven. En dat zie je. De serie ziet er piekfijn uit, is geweldig kwa pacing en allerbelangrijkst, de vele gesprekken die de ruggengraat van de show vormen zijn meestal nog spannender dan de meest flitsende actiefilms.

The Good Place

The Good Place stelt de vraag: wat gebeurt er na de dood. Nu klinkt dat als een ontzettend zware exploratie van de menselijke psyche maar het tegenovergestelde is waar. Dit is een ontzettend lichte komedieserie over het hiernamaals. De show bevat hilarische personages en is ontzettend slim geschreven.

De showrunner, Michael Schur, is zeker geen beginner. Hij schreef al voor Saturday Night Live, Parks and Recreation en de Amerikaanse The Office. Kortom, deze man weet hoe je komedie moet maken. Daarnaast zet hij ook op een bijzondere manier aan om te denken over ethiek. De serie duikt in wat het betekent om een goed of slecht mens te zijn. En dat zonder de humor uit het oog te verliezen!

Fargo

We sluiten af met een serie die werkelijk in nog geen 20 alinea’s te beschrijven valt. Fargo is een spin-off van de gelijknamige film van de gebroeders Coen. En die twee genieën produceren deze show ook. Fargo heeft dan ook dezelfde energie als de gelijknamige cult-klassieker.

Karakters met twijfelachtig moreel besef komen in ongemakkelijke, absurde en veelal levensbedreigende situaties terecht. Ieder van de 3 seizoenen (seizoen 4 komt in april uit) draait om een andere hoofdpersoon en het gaat alle kanten in. Trust me, kijk de eerste paar afleveringen van het briljant geschreven, meesterlijk geacteerde Fargo en je bent ‘hooked’.

Heb jij nog aanraders die je weinig voorbij ziet komen, knal het dan vooral in de comments!

