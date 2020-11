Top 3 tofste Netflix bingewatch miniseries van dit moment - Apparata

Netflix dropt binnen enkele weken een aantal bingewatch-waardige Original miniseries, waaronder het geniale Queen’s Gambit.

De maand november ziet een aantal stevige toevoegingen aan de Netflix catalogus. Tegelijkertijd kwamen er eind vorige maand ook wat pareltjes uit. Vandaar vandaag deze samengestelde lijst van bingewatch-waardige miniseries die recentelijk uitkwamen. Handig als je even een (flinke) avond wilt bingen!

Queen’s Gambit – 7 afleveringen

We trappen af met Queen’s Gambit, een Netflix Original miniseries van een schappelijke 7 afleveringen. De show vertelt het verhaal van Beth Harmon, een drugsverslaafde schaakgenie. Unieke setup, zeer solide acteerwerk en laten we eerlijk wezen, als een serie over schaken super spannend kan zijn, dan heb je goud in handen. Daar zijn veel Nederlanders het mee eens, want de show staat al dagen in de top 10 meest populaire series op Netflix.

Barbaren – 6 afleveringen

Ook Barbaren is erg populair in Nederland en is gemaakt door onze oosterburen. In de show zien we hoe Germaanse stammen zich verzetten tegen de invasie van het Romeinse rijk. Maar verwacht geen Asterix en Obelix taferelen, want Barbaren is snoeihard. Netflix zal deze korte miniseries waarschijnlijk nog wel omtoveren tot langer lopende show, maar tot die tijd heb je 6 hapklare afleveringen om te bingen!

Paranormal – 6 afleveringen

Tot slot in onze top 3 Netflix bingewatch miniseries Paranormal, een bloedstollende, goed geschreven thrillerserie. We volgen een hematoloog die in aanraking komt met rare paranormale verschijnselen. Vervolgens stort hij zich op het ontrafelen van de mysterieuze gebeurtenissen. Kortom, spooky, uniek en uitzonderlijk goed gemaakt. Checken!