Top 5 badass PS4 en PS5 games die nog in 2021 uitkomen - Apparata

Fans van PlayStation hebben dit jaar meerdere exclusives voor de PS5 en PS4 in het verschiet. Dit zijn de 5 meest veelbelovende games.

PlayStation staat er altijd al om bekend dat ze briljante exclusieve games uitbrengen. Ook dit jaar heeft Sony weer een aantal epische PS4 en PS5-exclusives voor eigenaren van een PlayStation in het verschiet. Vandaag dus een top 5 van de meest veelbelovende exclusieve games voor het PlayStation-platform.

De spelregels? De betreffende games moeten nog dit jaar uitkomen en exclusief naar PlayStation-consoles komen. Titels die ook (al dan niet later) op de PC uitkomen zien we door de vingers! Tot slot zou dit lijstje incompleet zijn zonder God of War: Ragnarok. Helaas is die game recentelijk uitgesteld naar volgend jaar.

Top 5 PS4 en PS5 exclusives

Deathloop – 14 september 2021 – PS5 timed exclusive, later PC

In Deathloop zitten twee huurmoordenaars vast in een eindeloze loop waarin ze elkaar continue moeten vermoorden. Kortom, de twee mysterieuze personages proberen een einde te maken aan het oneindige moordfestijn. En dat mag er dan best heel erg badass uitzien.

Ratchet And Clank: Rift Apart – 11 juni 2021 – PlayStation 5

Ratchet en zijn mechanische maatje Clank reizen door de tijd en beleven epische avonturen. De iconische platformer komt terug naar de volgende generatie consoles. Nou ja, alleen voor de PS5, dan.

Horizon Forbidden West – 2021 – PS4 en PS5

De prachtige post-apocalyptische avonturengame van Nederlandse makelij komt terug. Aloy moet nog steeds zien te overleven in een ogenschijnlijk primitieve wereld vol mechanische dinosauriërs.

Ghostwire: Tokyo – Oktober 2021 – PS5 timed exclusive, later PC

Ghostwire: Tokyo is een van de meest creatieve exclusives voor PS5 (en later PC, al is er geen bericht over een PS4-launch). Tokyo wordt namelijk getroffen door een paranormaal verschijnsel waarbij mensen ogenschijnlijk verdwijnen. Enge monsters nemen hun plaats in.

Kena: Bridge of Spirits – 2021 – PS4, PS5, PC

We sluiten dit lijstje af met Kena: Bridge of Spirits. Deze avonturengame combineert de ongekende pracht van een gemiddelde Disney-film met meesterlijke graphics en spannende platform-elementen.

