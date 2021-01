Top 5 best bekeken Netflix Originals aller tijden - Apparata

Foto @Netflix

Netflix komt jaarlijks met talloze kaskrakers, maar hoe zit het met de best bekeken Originals aller tijden? Je checkt de 5 populairste shows hier.

In 2020 zagen we weer een aantal Netflix knallers voorbij komen. Wederom bewees de streamingdienst dat ze zelf ook fenomenale content kunnen maken. Maar hoe verhouden die toppers zich tegenover de beste shows aller tijden? In dit artikel check je de top 5 best bekeken Netflix Originals ooit.

Best bekeken Netflix Originals ooit

Netflix onthult tegenover NewsWeek de best bekeken Originals ooit en daar zitten enkele flinke verassingen bij. Zo weet Bridgerton zich in de top 5 te wurmen. Het kostuumdrama wordt beschreven als een meer sappige, sexy Downton Abbey. Gameverfilming The Witcher wist ook absurde hoeveelheden kijkers te trekken.

Ook de kaskraker en enige documentaire-serie in de lijst, Tiger King, wist een plekje te veroveren. Voor de duidelijkheid, de vermakelijke, lichtelijk absurdistische true crime show wist pareltjes als Mindhunter, Ozark, The Crown, Orange Is the New Black, Narcos, het record brekende The Queen’s Gambit en zelfs House of Cards te verslaan. Over al die toch wel legendarische shows gesproken, ze wisten allemaal niet in de top 5 te komen.

Dat biedt overigens het perfecte bruggetje naar een disclaimer; Netflix houdt zelf statistieken bij en die zijn doorgaans een beetje troebel. Alle kijksessies langer dan twee minuten tellen als weergave. Ofwel, een kleine plaspauze met automatisch afspelen ingeschakeld betekent al snel dat je een serie ‘gekeken’ hebt. Of stel je probeert een show waarvan de eerste minuut credits zijn en je na de tweede minuut besluit dat het niks voor jou is… dan nog heb je de serie gekeken.

Hoe dan ook, Netflix staat boordevol lekkers voor zo’n beetje iedere kijker. Hieronder check je de best bekeken Netflix Originals in de eerste maand van de release, inclusief hoeveel huishoudens de show hebben gekeken: