Top 5 beste Disney+ kerstfilms

Voor als je met kerst een lekkere kerstfilm op Dinsey+ wilt checken met de hele familie.

Kerst is een tijd van gezelligheid, familiegelegenheden en lekker eten. Omdat je daarentegen vast ook wel eens wat anders wil doen dan met je dronken oom over de stikstofproblematiek praten, hebben we een vijftal kerstfilms op Disney+ voor je geselecteerd. Familievriendelijk, toegankelijk en vermakelijk voor jong en oud. En dronken…

Oh en voor we beginnen, mocht je helemaal niks met kerst hebben dan kun je twee dingen doen. Of je checkt de vijf beste kerstdeals in de PlayStation Store, of je gaat als rebel lekker een van deze anti-kerstfilms kijken. En dan hebben we het niet meer over het feit dat je – ondanks je weerzin tegen kerst – op dit artikel klikte!

Home Alone

Persoonlijk ben ik een fervent tegenstander van kerstfilms, maar voor Home Alone mag je mij altijd wakker maken. De film over een jongetje dat per ongeluk alleen thuis blijft is natuurlijk een klassieker. En kom op, als de criminelen Marv en Harry (gespeeld door resp. Daniel Stern en The Irishman’s Joe Pesci) in talloze pijnlijke vallen, wordt er altijd smakelijk gelachen. Oh, en mocht je er nog geen genoeg van hebben, dan is er ook nog Home Alone 2, maar wat je ook doet, blijf alsjeblieft van Home Alone 3 weg! En die rebootmag ook wel achterwege gelaten worden.

The Santa Clause

The Santa Clause is een lekkere comedy met komiek Tim Allen in zijn hoogtijdagen. Wanneer Scott Calvin de echte Kerstman van zijn dak laat vallen, wordt hij zelf opgezadeld met de taken van de dikke cadeaugever. De klunzige Scott bakt er in eerste instantie natuurlijk niets van, maar uiteindelijk leert hij de vreugde van kerstmis te waarderen.

The Nightmare Before Christmas

Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas is verreweg de best gewaardeerde film op deze lijst en dat heeft alles met de unieke stijl van regisseur Burton te maken. De iconische stop-motion film is bombastisch, kleurrijk, grappig en vooral ontzettend goed gemaakt. Een must-see, onafhankelijk van of het een feestdag is of niet. Maar nu het toch zover is, waarom dan niet nu?!

Frozen

We kunnen natuurlijk geen Disney+-lijstje maken zonder een moderne Disney-film en Frozen is dan ook de perfecte in deze context. Sneeuw, winter en een sprookjesachtige sfeer maken Frozen een heerlijke kerstfilm die niet zo expliciet om kerst draait. En met die unieke Disney-formule zit er wat grappigs, moois en ontroerends in voor jonge en oude kijkers. En krijg je er geen genoeg van, dan is er ook een vervolg.

Kerstverhalen van Mickey en zijn Vriendjes

We sluiten af met een heerlijke klassieke Walt Disney-bundel van kerstverhalen omtrent Mickey Mouse en zijn vriendjes. Kerstverhalen van Mickey en zijn Vriendjes zijn leuke korte verhalen omtrent de iconische muis. Heerlijk voor de hele familie.

