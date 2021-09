Top 5: De dikste games die in het najaar van 2021 uitkomen

Foto via EA/DICE

Het najaar van 2021 gaat een regelrechte traktatie zijn voor gamers, want er staan enkele monsterlijke games voor ons klaar! Dit zijn de 5 meest veelbelovende.

Hoewel het op het moment van schrijven stervensheet is, zit het najaar er toch echt aan te komen. Ofwel dé ideale periode om lekker achter een groot scherm te kruipen en de dikste nieuwe games te spelen. Gelukkig zijn de feestdagen altijd een populaire periode om monstergames uit te brengen. 2021 is niet anders, want er komen dit najaar een aantal ongekende kaskrakers aan. Dit zijn de vijf meest veelbelovende titels die je deze herfst en winter nog kunt spelen.

Top 5 dikste games (najaar 2021 editie)

Battlefield 2042 – 22 oktober

Na twee historische Battlefield-games is het eindelijk weer zover; Battlefield 2042 gaat naar de nabije toekomst en is daarmee direct een van de meest langverwachte games die in het najaar van 2021 uit zal komen. 128 spelers in één match (voor next-gen en PC), toegewijde personages binnen klassen, een ongekende schaal; BF2042 gaat hoe dan ook een hit worden.

Battlefield 2042 komt uit voor de PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One en PlayStation 4.

Call of Duty: Vanguard – 5 november

De eeuwenoude tegenhanger van Battlefield is natuurlijk Call of Duty. De populairste shooter-franchise gaat dit jaar wederom terug naar de Tweede Wereldoorlog. Call of Duty: Vanguard leent daarbij alle toffe customization-opties uit Modern Warfare, met de historische accuratesse van WWII (de game uit 2017, welteverstaan).

Call of Duty: Vanguard komt op 5 november uit voor PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One en PlayStation 4.

Deathloop – 14 september

Een van de minder bekende games in dit lijstje is Deathloop, maar hij is desalniettemin onmisbaar. Het spel wordt gemaakt door de studio achter de nieuwe Wolfenstein-games en Dishonored. Deathloop draait om een stel huurmoordenaars die continue in eenzelfde loop elkaar vermoorden. De game gebruikt een unieke gameplaymechaniek waarbij je steeds terug naar het begin gaat en met nieuwe aanvliegroutes je doel kunt bereiken.

Deathloop komt alleen uit voor de PC en PlayStation 5.

Halo: Infinite – 8 december

Een najaar-lijstje voor games uit 2021 is niet compleet zonder het vlaggenschip van Microsoft. Halo: Infinite heeft een lastige ontwikkeling achter de rug en werd al meermaals uitgesteld. Dat mag ook wel, want de game heeft voor het eerst prachtige next-gen graphics, een meeslepend singleplayer-verhaal en een ijzersterke multiplayer volgens het oude recept.

Halo: Infinite komt uit voor PC, Xbox Series X/S en Xbox One.

Far Cry 6 – 7 oktober

Tot slot in de lijst van meest veelbelovende games van het najaar van 2021 is er nog Far Cry 6. Sinds de release van de archetype Far Cry (deel 3 in 2012) wist Ubisoft het meeslepende verhaal en de gigantische open wereld niet meer zo goed te combineren als toen. Far Cry 6 lijkt daar verandering in te brengen. Prachtige graphics, explosieve gameplay en een schurk vertolkt door Breaking Bad’s Giancarlo Esposito; beter wordt het niet!

Far Cry 6 komt uit voor de PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One en PlayStation 4.