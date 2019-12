Top 5 dikste PlayStation kestdeals

Deze 5 games kun je zo in je virtuele winkelmandje gooien!

Kerst is een tijd van gezelligheid, lekker eten maar natuurlijk ook van cadeautjes. Daarom dat Sony een uitverkoop van heb ik jou daar houdt in de PlayStation Store. Er is namelijk zowel een januari-uitverkoop als een kerst-uitverkoop aan de gang en wij hebben de vijf dikste koopjes voor je geselecteerd.

Oh, en dit is een van de eerste aanbiedingenlijstjes van games waarin GTA V niet voorkomt. Om de traditie toch levend te houden, hij is voor €14,99 (50% korting) te verkrijgen. Boem, gelijk een bonus tip.

FIFA 20 – €34,99 (50% korting)

We trappen af met FIFA 20 (no pun intended), EA’s meest recente voetbaltopper met de nieuwste spelers, mechanieken en features erin verwerkt. In onze review ben ik vrij kritisch op de game, maar het is en blijft heerlijk wegspelen. En voor de helft van de prijs is hij het zeker wel waard.

Modern Warfare – €46,19 (34% korting)

Ook het pas 3 maanden geleden uitgekomen Modern Warfare is nu al voor een zachter prijsje te krijgen. Ook deze flink gehypete game heeft goede en slechte kanten (om nog maar te zwijgen over de rare geldzwendelarijen) maar komt op, het is Call of Duty. Kortom, heerlijk offline knallen in een bloedstollend verhaal, of online in een zee van modi en met allerlei wapens. Ben je een Call of Duty-liefhebber, dan is dit een inkoppertje. Zonde, ik had die pun in de vorige entry moeten verwerken…

The Witcher 3: Wild Hunt – €8,99 (70% korting)

Ter ere van de reeds uitgebrachte Witcher Netflix-serie vandaag ook The Witcher 3. Dit is niet alleen de beste Witcher uit de gerenommeerde game franchise, maar tevens een van de beste RPG’s ooit. Geweldige combat, een diepzinnig en tof verhaal, meesterlijke graphics en dialoog en een waar genot om te spelen.

Red Dead Redemption 2 – €34,99 (65% korting)

Red Dead Redemption 2 is Rockstar’s magnum opus in veel opzichten. De game is misschien wel beter dan GTA V, maar in elk geval mooier en diepzinniger. Hoewel deze aanbieding op het eerste gezicht niet zo geweldig lijkt, hear me out. De gewone versie van RDR2 kost nu zo’n €27 dus op het eerste gezicht niet geweldig. Dit is daarentegen de Ultimate Edition inclusief in-game bonussen en exclusieve items.

God of War – €19,99 (33% korting)

We sluiten af met het hack and slash-epos God of War, de game die letterlijk perfect werd gevonden door recensenten en domineerde tijdens de 2018 Game Awards. Niet heel gek, want de belachelijk mooie graphics, het meeslepende verhaal en de keiharde iconische actie maken dit een must-have. En dat voor maar twee tientjes!