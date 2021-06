Top 5 features die je moet missen met Windows 11 - Apparata

Voor alle nieuwe functies en snufjes die Windows 11 introduceert, zijn er ook features die je straks moet missen. Dit zijn de belangrijkste.

Microsoft kondigde deze week dan eindelijk Windows 11 aan. De aankondiging zat boordevol hoogtepunten en indrukwekkende nieuwe features. Het is daarentegen niet allemaal rozengeur en maneschijn voor het nieuwe besturingssysteem. Er gaan namelijk ook een hoop features de prullenbak in. In dit artikel daarom 5 welbekende features die al dan niet volledig weg zullen zijn in Windows 11.

Features die missen in Windows 11

Cortana

Cortana zal niet meer standaard aanwezig zijn bij systemen met Windows 11. Vooralsnog wordt de spraakassistent standaard aangeboden op Windows 10. Er is dan ook een prominente plek voor de door Halo-geïnspireerde A.I. Starks moet je je best doen om Cortana nog te vinden.

Live Tiles

Gebruikers moeten straks ook Live Tiles missen, wanneer Windows 11 uitkomt. Het startmenu zit vooralsnog vol met zogenoemde Tiles. Deze dynamische previews, apps, plaatjes en informatie verhuizen deels naar de personaliseerbare widgets. Daarvan is nu al een voorproefje te zien op Windows 10 (21H1).

Windows Timeline

Een van de meer handige features die we moeten missen met Windows 11 is de Timeline. Met deze functie kun je een geschiedenis zien van wat je recentelijk op je PC hebt gedaan. Je kunt op alle tegels in de tijdlijn klikken om direct verder te gaan waar je gebleven was. De functie werd in 2018 geïntroduceerd, dus heeft het niet lang uitgehouden.

Tablet Mode

Windows 11 heeft daarnaast geen toegewijde Tablet Mode meer. In plaats daarvan zal het aankomende besturingssysteem simpelweg automatisch aanpassen aan het apparaat dat gebruikt wordt. Het OS detecteert of je touch wilt gebruiken en past aan de hand daarvan de interactiemogelijkheden aan. Van alle functies op dit lijstje, is dit de enige waarbij dezelfde features direct in het OS gebakken worden.

Internet Explorer

Tot slot is Windows 11 het eerste besturingssysteem zonder ondersteuning voor Internet Explorer, al zal niemand de browser en diens verouderde features daadwerkelijk missen. Voor legacy-sites kun je gewoon bij Edge terecht, dus terecht dat Microsoft Internet Explorer er definitief uitgooit.