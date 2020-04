Top 5 games met een meeslepend singleplayer verhaal

De corona-quarantaine hoeft absoluut niet saai te zijn!

Het is tijdens de coronacrisis even afzien geblazen nu we allemaal binnen moeten zitten. Zeker, het prachtige weer is aanlokkelijk, maar als gamer is dit de uitgelezen kans om alle problematiek even te vergeten en een paar van de meest gerenommeerde, meeslepende singleplayer games te checken. Dit zijn 5 must-plays voor quarantaine-gamers die wat extra tijd hebben. En voor het gemak zetten we er ook nog bij hoe lang je gemiddeld met de hoofd-verhaallijn zoet bent (bron: Howlongtobeat).

Voordat we aftrappen, er zijn natuurlijk (zelfs in het multiplayer-era) ontzettend veel meeslepende games die je lekker alleen kunt spelen. Excuus genoeg om nog even een paar noemenswaardige games met deze eigenschappen te noemen. Check bijvoorbeeld Dishonored, Horizon: Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man, Divinity: Original Sin 2, Fallout 4, Ori and the Blind Forest, de Bioshock-serie, de Mass Effect-franchise, Hellblade, Life is Strange, alles van Telltale, Alan Wake en Detroit: Become Human. En dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een paar honderd.

The Witcher 3

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Lengte verhaal: 52 uur en 9 minuten

The Witcher 3 volgt Geralt of Rivia in een zoektocht naar zijn verloren studente, Ciri. Dit RPG pareltje vertelt bij elkaar honderden uren aan verhaal, van kleine gunsten tot politieke intriges en van een knokpartij in een bar tot het jagen van legendarische monsters; je doet in The Witcher 3 alles.

Het zal overigens ook niet verrassend zijn dat deze game gebaseerd is op een boekenreeks, want zo voelt het; als een gedetailleerd, meeslepend epos. Mocht je het megasucces op Netflix hebben gecheckt en willen leren hoe nog veel beter het kan, check dat The Witcher 3.

Red Dead Redemption 2

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Lengte verhaal: 47 uur en 37 minuten

In dit award-winnende cowboy-epos speel je Arthur Morgan, het fundament van de Van Der Linde-gang. Red Dead Redemption 2 exploreert hoe het is voor een groep ‘outlaws’ om te leven in een era dat ten einde aan het komen is. Maar deze game blijft nog even in de 19e eeuw hangen en geeft je een explosief, persoonlijk en soms ook emotioneel verhaal. Regelrechte must-play voor fans van Rockstar-games, cowboys én keihard six-shooter-actie.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Platform: PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Lengte verhaal: 36 uur en 30 minuten

The Elder Scrolls V: Skyrim is tot op de dag van vandaag een van de meest gerenommeerde RPG’s ooit, maar hanteert een totaal andere stijl dan de meeste andere games in deze lijst. In plaats van triple-A acteerwerk en nauwkeurig gescripte verhalen gaat het in Skyrim vooral om jou, de Dragonborn.

Met de kracht om drakenzielen te absorberen moet jij Skyrim bevrijden van de tirannie van de monsters, terwijl er een diepgewortelde burgeroorlog heerst. Wiens kant jij kiest, wat je doet, welke kleinere facties je helpt, wie je trouwt, hoe je speelt; alles staat open en is aan jou om te beslissen. En dit is wellicht de uitgelezen kans om te zeggen dat de lengte van de verhaallijnen een gemiddelde is. Geloof me, als je als een normaal persoon speelt, ben je gemakkelijk honderden uren zoet aan alle games op deze lijst. Ik bedoel, wie speelt er nu alléén de hoofd-verhaallijn zonder side quests?!

God of War

Platform: PlayStation 4

Lengte verhaal: 20 uur 53 minuten

Van alle games in deze lijst bespeelt God of War waarschijnlijk het meest de emotionele snaren. Op het oppervlak is dit de perfect gereviewde, prijzen winnende hack&slash-game die al een tijdje mee gaat. Maar Gof of War (2018) is zo veel meer dan dat. In het meest recente deel staat het verhaal centraal en neem jij, Krator, je zoon mee op een epische tocht. Je komt allerlei mythische monsters, wezens, goden en mensen tegen. De game is subliem geacteerd, speelt uitzonderlijk lekker weg en ziet er ongelofelijk mooi uit. Er is maar één gigantisch nadeel aan deze game: hij is alleen voor PS4 verkrijgbaar..

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Platform: Nintendo Switch

Lengte verhaal: 49 uur 36 minuten

Tot slot de meest recente Zelda-game: Breath of the Wild. Het is geen raadsel waarom deze game zo belachelijk vaak is verkocht; Breath of the Wild combineert heerlijke actie met allerlei innovatieve gameplay-mechanieken en een meeslepend verhaal. Okay, Legend of Zelda-games zitten vooral boordevol verhaal dat voornamelijk fans van de franchise iets boeit, maar Breath of the Wild is het alleen al waard om de bijzondere, soms zelfs revolutionaire physics-based gameplay. En dan krijg je er een gigantisch verhaal over een koninkrijk, een prinses en een onwaarschijnlijke held gratis bij!