Top 5 kerstfilms op Netflix die wél de moeite waard zijn

Afbeelding via Columbia Pictures

Netflix staat bomvol kerstfilms, maar een groot gedeelte is tergend slecht. Daarom vandaag 5 kerstfilms die wél de moeite waard zijn.

Kerst komt eraan en dat betekent natuurlijk met het gezin, familie, vrienden of geliefden gourmetten kerstfilms kijken! Helaas is de gezellige feestdag al decennia een excuus voor filmmakers om ongekend slechte films te maken. Gelukkig kunnen we je daar een handje bij helpen. Om Kerst te redden, hebben we 5 kerstfilms op Netflix geselecteerd die wél de moeite waard zijn!

Top 5 kerstfilms op Netflix

Kerstfilms hebben meerdere ingrediënten nodig. Natuurlijk staat de feestdag centraal, maar er zijn andere eisen. Zo moet er altijd wat sneeuw te zien zijn, moeten de bellen alom aanwezig zijn in de soundtrack en moeten er tenminste twee personages op elkaar verliefd worden. Check! Dit zijn de beste kerstfilms op Netflix.

Oh, en zit er toch niks voor je bij? De geheime code 1475066 brengt je op Netflix naar de juiste plek. Cadeautje van ons! Fijne feestdagen :D

Love Actually

Te beginnen bij het archetype kerstfilm vol romantiek. Love Actually heeft een gigantische sterrencast, goede humor en belichaamt het echte kerstgevoel.

Elf

Als je wat meer zin hebt om te lachen is Elf een goede aanrader. Van alle kerstfilms op Netflix is dit waarschijnlijk de geestigste dankzij Will Ferrell’s hilarische, kinderlijke interpretatie van een elf van de Kerstman.

The Polar Express

Voor wat geanimeerde kerstgeest is The Polar Express een aanrader. De CGI is wellicht niet meer helemaal van deze tijd, maar het verhaal is hartverwarmend en ook ideaal voor de kinders!

How The Grinch Stole Christmas

Gelukkig zijn er ook kerstfilms op Netflix voor de haters van kerstfilms op Netflix. Stole Christmas is de iconische Jim Carrey-film over het groene monster dat Kerstmis probeert te verzieken.

The Night Before

Tot slot nog een curve ball. The Night Before bevat zowel alle vereisten van een kerstfilm, maar is tegelijkertijd grofgebekt en vol met feesten en drugs. Deze Seth Rogen-comedy is alleen voor de volwassenen binnen de familie weggelegd!