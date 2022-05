Top 5 meest briljante Moederdag gadgets voor je ma

Hier zijn enkele ideeën om je ma tijdens Moederdag een geweldige tijd de bezorgen: met gadgets die het leven makkelijker maken.

Moederdag is de perfecte dag om je ma extra in het zonnetje te zetten. Dat kan met een bos bloemen óf met spullen die haar leven aanzienlijk makkelijker maken. In die laatste categorie hebben we vandaag vijf briljante, handige gadgets voor je geselecteerd. En mocht ze nou echt weg zijn van de onderstaande tech, dan weet je wat je voor volgend jaar moet kopen!

Top 5 gekke Moederdag gadgets

WC-nachtlamp met bewegingssensor – €11,21

Afbeelding via Amazon

Moet moeders iedere nacht op om te plassen? Nooit meer een gestoten teen of ‘verloren slaperigheid’ met de subtiele WC-nachtlamp die iedere WC met een LED-spektakel verlicht. De lamp produceert 8 verschillende kleuren en gaat automatisch aan als je in de buurt komt. Wanneer ze weer in bed kruipt, gaat de lamp automatisch weer uit.

Een masterclass van Gordon Ramsay of Mariah Carey – €16/maand

Okay, bij deze spelen we even vals, aangezien het geen gadget is, maar een door technologie mogelijk gemaakt cadeautje. Een alternatief voor spullen is een portie kennis. Via de service Masterclass krijgt je ma een professionele cursus van een expert. Denk aan een kookcursus van Gordon Ramsey, een componeercursus van Alicia Keys of een inspirerende filosofische cursus van Malala. Een Masterclass-abonnement kost grofweg €16 per maand (momenteel flinke korting voor Moederdag) en geeft toegang tot meer dan 150 verschillende cursussen.

Robot-klushulp – v.a. ± €200

Afbeelding via iRobot / Roomba

Gadgets hoeven niet alleen leuk te zijn, maar kunnen je ma tijdens feestdagen Moederdag ook een hoop moeite besparen. Denk bijvoorbeeld aan een Roomba, een robotstofzuiger die het werk uit handen van je ma neemt als het om stofzuigen gaat.

Vacuüm sealer – ± €80

Afbeelding EasyVac Pro via Solis

Mocht je ma een keukenprinses zijn, dan is een vacuüm sealer wellicht een goede aankoop. Een dergelijke machine zuigt de lucht uit een zak waarin eten gestopt kan worden. Dit heeft twee voordelen. Enerzijds kun je bijvoorbeeld zalm of biefstuk heerlijk ‘sous vide’ bereiden. Daarnaast blijft eten in een vacuüm verpakking exponentieel langer goed!

Mok met automatische verwarming – €120

Afbeelding via Ember

Ben je meer van de extreem luxe gadgets, dan kun je je ma deze Moederdag met een verwarmingsmok verrassen. De Ember Smart Mug 2 is een koperen mok die een drankje automatisch op temperatuur houdt. Via de app kun je gemakkelijk instellen wat de perfecte thee- of koffie-temperatuur is. De accu gaat tot anderhalf uur mee en via de oplaadonderzetter wordt hij draadloos opgeladen.