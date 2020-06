Top 5: populairste games via PlayStation Plus

Via PlayStation Plus kun je elke maand een gratis game downloaden. Dit zijn de 5 populairste.

Het is vandaag een bijzondere dag. Voor Sony, althans. Vandaag staat Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) stil bij het feit dat PlayStation Plus 10 jaar bestaat. Het begon ooit als gratis online dienst voor de games op de PlayStation 3, PlayStation Vita en PlayStation Portable (PSP). Later werd het verplicht om PlayStation Plus te hebben om nog online te kunnen gamen. Sindsdien heeft iedere serieuze PS4-gamer wel een abonnement op PlayStation Plus.

De eerste gratis game via PlayStation Plus

WipeoutHD was één van de eerste gratis games die via PlayStation Plus werd aangeboden. Elke maand kun je als lid van PlayStation Plus een gratis game downloaden. In het eerste jaar werden 64 games aangeboden. PlayStation Plus kan rekenen op maandelijkse games van de bekendste ontwikkelaars. Denk aan Gearbox, 2K, Rocksteady Studios, Ubisoft, Activision, Naughty Dog, Psyonix en veel meer. Er zijn inmiddels meer dan 1.000 games wereldwijd aangeboden via PS Plus.

Van die 10 jaar PlayStation Plus heeft SIEE een top 5 samengesteld. Het is een top 5 van populairste games die wereldwijd gedownload worden via PlayStation Plus. Op basis van de cijfers van april 2020 komen daar de volgende titels uit:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Sonic Forces

Shadow of the Colossus

Call of Duty: Black Ops III

Destiny 2

Top 5 online multiplayer games, gespeeld door PS Plus-leden (april 2020)

Grand Theft Auto V

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Call of Duty Black Ops III

Destiny 2

Call of Duty Black Ops IV

In de maand juli biedt PlayStation Plus de games NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider en Erica in de maandelijkse line-up aan. Normaal gesproken krijgen leden slechts twee gratis games. Om het 10-jarige bestaan te vieren kunnen de PS Plus-abonnees in juli kiezen uit drie games. Inmiddels telt PlayStation Plus wereldwijd 41,5 miljoen leden.