Top 5 Super Bowl 2021 tech commercials die je moet checken - Apparata

Foto via YouTube @Verizon

De Super Bowl 2021 was weer goed voor een aantal top tech commercials, waaronder eentje met Samuel L. Jackson, Mike Meyers, en nog veel meer.

De Super Bowl is om verschillende redenen jaarlijks een van de grootste evenementen van de V.S. en ver daarbuiten. Uiteraard draait het in de eerste plaats om American football. Daarnaast is de half-time (pauze) show iconisch. Maar een ondergewaardeerd stukje entertainment vindt buiten die momenten plaats, namelijk de hilarische, high-budget Super Bowl commercials – check hier de top 5 must-sees van 2021.

Top 5 Super Bowl 2021 commercials

Super Bowl commercials hebben ook in 2021 een aantal vaste ingrediënten. Beroemdheden komen de spuigaten uit, de reclames zijn kort, krachtig en nét een beetje zelfbewust én ze zijn doorgaans hilarisch.

Daarmee is zelfs het constant wederkerende reclameblok eigenlijk stiekem entertainment. Ik bedoel, wanneer zie je anders een volledig CGI versie van Samuel L. Jackson die een legioen aan gamer avatars toespreekt over en 5G netwerk, om vervolgens in een referentie naar Deep Blue Sea (1:38) onverwachts opgegeten te worden door een zeemonster.

Verder zien we in deze top 5 Super Bowl 2021 commercials een terugkeer van Mike Meyers als Wayne uit de iconische comedy Wayne’s World. Gwen Stefani wordt belazerd door een slecht netwerk in een T-Mobile-reclame. En Amazon’s Alexa Echo personifieert in Michael B. Jordan in een reclame die – als de rollen van mannen en vrouwen omgedraaid zouden zijn – als seksistisch en objectiverend gezien zou worden. Hey, ik ben gewoon jaloers op B. Jordan’s six-pack, maar toch!

Tot slot is een shoutout naar de 5-seconden durende Reddit-reclame van toepassing. Het forumplatform schrijft tijdens hun enkele seconden of fame dat Super Bowl-reclames duur zijn. Ze zouden hun hele budget voor de uitzonderlijk korte reclame hebben uitgegeven om mensen op te roepen om bij elkaar te komen, samenhorig te zijn. Op Reddit, natuurlijk, want het blijft een reclame.

Check de volledige top 5 Super Bowl tech commercials van 2021 hieronder:

Verizon 5G voor alle gamers met Samuel L. Jackson

Alexa is een hunk als Michael B. Jordan

Reddit zet alles in op je aandacht spanne van 5 seconden

Wayne’s World is terug ter ondersteuning van lokale bedrijven (en Uber Eats)

Adam Levine koppelt Gwen Stefani aan de verkeerde door slecht bereik