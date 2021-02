Top 5 verrassend leuke Valentijnsdag films op Netflix - Apparata

Foto @Working Title Films

Omdat je vanavond misschien toch een zoeksappige film moet kijken, check je hier de top 5 meest verrassend leuke films op Netflix voor Valentijnsdag.

Hoewel Valentijnsdag meer commercieel dan romantisch is, kun je er toch nog wat moois van maken vandaag. Er staan namelijk tal van romantische films op Netflix die ook voor de niet-liefhebbers van gezwijmel leuk zijn. Vandaar vandaag de top 5 leukste romantische films op Netflix die voor het hele koppel perfect zijn om met Valentijnsdag te kijken.

Top 5 Valentijnsdag films op Netflix

Notting Hill

De dynamiek tussen Hugh Grant en Julia Roberts staat in Notting Hill centraal. Uiteraard is geen Netflix Valentijnsdag-lijstje compleet zonder het duo dat de 90’s domineerde met hun romantiek. Er zit tevens genoeg klungelige humor in om de lachspieren warm te houden.

Pride & Prejudice

Nog zoetsappiger is Pride & Prejudice, het iconische kostuumdrama met Keira Knightley in de hoofdrol. Hoewel niet hoofdzakelijk grappig, toont het vanuit een historisch oogpunt het Britse hof. Als je niet kunt genieten van Knightley, dan misschien wel van de historische context.

About Time

About Time speelt een beetje met het romantische genre door er wat milde filosofie in te gooien. Tim, gespeeld door de briljante Domhnall Gleeson, ontdekt dat hij kan tijdreizen. Hij gebruikt deze kracht om Rachel McAdams het hof te maken. De film is modern, vlot en zelfs een milde denksessie waardig.

Call Me By Your Name

Het Oscar-winnende Call Me By Your Name exploreert de relatie tussen een 17-jarige Timothée Chalamet en de oudere Armie Hammer. De twee acteren briljant terwijl de film zelf het lastige onderwerp subtiel en kundig aansnijdt.

Dirty Dancing

We sluiten dezelfde Valentijnsdag top 5 af met een van de meest ‘cheesy’ films op Netflix, namelijk Dirty Dancing. De iconische romantische dansfilm zit natuurlijk boordevol heerlijke 80’s muziek. Maar de werkelijke reden om deze film te kiezen is alle hilarische momenten, die in 1987 totaal niet als komisch bedoeld waren. Kortom, wil jij stiekem lachen terwijl je meid kwijlend naar Patrick Swayze kijkt, dan is Dirty Dancing een aanrader!