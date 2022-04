Abonnees van Netflix kijken naar deze actiefilms. We pakken er acht in dit lijstje.

Af en toe is er niets lekkerder dan hersenloos film kijken. Zeker een actiefilm is hier bij uitstek geschikt voor. Een simpel verhaal, dat niet moeilijk te volgen is. Geweldig. Popcorn erbij en gaan met die banaan. Maar ja, welke film moet je gaan kijken? We geven je een top 7 actiefilms op Netflix die momenteel trending zijn.

Insect (2021)

Een CIA-analiste en een team van Navy SEALs proberen een man uit een gevangenis op een eiland te halen, maar komen daar vast te zitten na een aanval van rebellen.

Ice Road (2021)

Een onfortuinlijke ijswegchauffeur trotseert verraderlijk terrein om reddingsmateriaal te leveren en een team mijnwerkers te redden dat onder de grond vastzit.

American Siege (2022)

De sheriff van een stadje in Georgia staat in het krijt bij een plaatselijke gangster. Hij moet een gijzeling oplossen die een web van corruptie dreigt bloot te leggen.

Black Crab (2022)

Om een apocalyptische oorlog te eindigen en haar dochter te redden, gaat een soldaat op een wanhopige missie om met een topgeheime vracht een bevroren zee over te steken.

The Condemned (2007)

Een gevangene in een dodencel in een beruchte gevangenis in Midden-Amerika wordt gekocht door een reality-showmagnaat die hem wil casten voor zijn nieuwste project.

The Hitman’s Bodyguard (2017)

Een onopvallende bodyguard moet ervoor zorgen dat een kroongetuige, die ook nog een wispelturige moordenaar is, in leven blijft om tegen een wrede dictator te getuigen.

The Equalizer (2014)

Geheim agent op rust Robert McCall keert tegen zijn zin terug om een jonge prostituee uit de klauwen van de nietsontziende Russische maffia te houden.

En dat was de top 7 trending actiefilms op Netflix. Veel kijkplezier!