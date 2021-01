Top 8 epische games die je in 2021 kunt verwachten - Apparata

Foto: Battlefield 4

In dit artikel zetten we 8 epische games op een rijtje die in 2021 uit moeten komen, veelal voor next-gen consoles. Wij kunnen in elk geval niet wachten!

Het afgelopen jaar was om allerlei redenen behoorlijk vreemd en zo ook voor de games industrie. Er kwamen maar weinig grote titels uit ondanks de lancering van de next-gen PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Met het einde van corona langzaam in zicht mogen we nu hopelijk met genoegen vooruit kijken naar de games van 2021.

Top 8 tofste games voor 2021

Daarom vandaag een mooi lijstje van games die voor 2021 gepland staan, geordend in willekeurige volgorde. Enkele van de onderstaande titels zouden eigenlijk al uitgekomen moeten zijn. Maar door de hele pandemie verliep dat allemaal minder soepel en werden ze naar dit jaar verplaatst.

Zijn er nog games waar jij heel erg naar uitkijkt, laat het dan vooral weten in de comments! Oh, en alle standaard releases van titels die elk jaar een nieuwe, iets verbeterde versie uitbrengen (ik kijk naar jullie, Assassin’s Creed, FIFA en Call of Duty) nemen we vandaag niet mee.

Gotham Knights

Na de gerenommeerde Batman Arkham trilogie is het nu aan de vier iconische hulpen, Batgirl, Nightwing, Red Hood en Robin om Gotham van gespuis te ontzien. Batman is dood en jij gaat alleen of coop met een maat knokken, meppen en vechten.

Gran Turismo 7

Voor het eerst sinds 2017’s Gran Turismo Sport komt de PlayStation-exclusieve racing sim terug. Gran Turismo 7 is ongetwijfeld weer meer van hetzelfde, maar in het geval van deze geliefde racegames is dat hartstikke prima.

Hitman 3 – 20 januari 2020

Agent 47 komt in 2021 weer terug en iedere keer als je denkt dat de stealth hitman games niet meer badass en prachtig kunnen worden, komt I/O Interactive weer met een overtreffende trap. Ook in Hitman 3 draait alles natuurlijk weer om sluipen, opdrachten zoals jij wilt voltooien en jezelf heel erg vaak verkleden.

Mass Effect Legendary Edition – Lente 2021

Okay, dit mag dan wel geen nieuwe game zijn, maar wel een geheel nieuwe ervaring. In 2021 komt het iconische BioWare met de complete editie van de eerste 3 Mass Effect games. De legendarische RPG’s krijgen een visuele remaster voor next-gen hardware. Kortom, Commander Shepard komt terug!

Far Cry 6

Far Cry komt sinds 2018 weer met een nieuwe game, dit keer afspelend in een Latijns-Amerikaanse eilandstaat. We weten dat Ubisoft de bekende Far Cry formule weer gaat toepassen. Nieuw is daarentegen de introductie van een zeer bekende acteur in de franchise.

Halo: Infinite – Najaar 20201

Halo: Infinite werd eind 2020 onthuld maar al zeer snel bijna een jaar uitgesteld. Het had een release game voor de Series X moeten worden, maar het werd een grafisch rommeltje. Maar zoals een legendarische game maker ooit zij: “Een vertraagde game is uiteindelijk goed, een gehaaste game is voor altijd slecht.”

God of War: Ragnarok

De huidige God of War reboot franchise is een immens succes. Na het meesterwerk dat God of War heette, komt Sony dit jaar met het vervolg, Ragnarok, dat zich wederom binnen de Noorse mythologie afspeelt.

Battlefield 6

Om af te sluiten, komt Battlefield binnenkort terug met nummertje 6 (vermoedelijk). Alle geruchten wijzen eindelijk weer naar een moderne setting. Dat is goed nieuws voor alle fans van de franchise die de twee afgelopen historische games niet zo zagen zitten. EA hintte naar een release tijdens de feestdagen van 2021.