Top tien stroomslurpers in huis: zo vind je energiezuinige alternatieven

Tropische aquaria behoren tot de grootste energieslurpers. Bron: Aqua Mechanical via Flickr, licentie CC-BY-SA-2.0

Bij sommige energieaanbieders moet je nu al bijna een euro per kilowattuur aftikken. Zoals met heel veel dingen wordt 80% van het elektriciteitsgebruik veroorzaakt door 20% van de apparaten die je hebt. Dus als je voor zuiniger alternatieven zorgt voor deze apparaten, kan je je energierekening fors omlaag brengen. Goed nieuws: die alternatieven zijn er. We gaan nu het lijstje af.

Terrasverwarmer

Waarschijnlijk de allergrootste energieslurper in een modern huishouden is de terrasverwarmer. Vooral als de temperaturen ’s avonds dalen, zijn deze populair om toch nog wat langer buiten te kunnen zitten. Het voornaamste probleem met terrasverwarmers is dat ze verschrikkelijk veel elektriciteit of gas verbruiken. Dan moet je al gauw denken aan 2 kWh, of een liter propaangas per uur. Een dure grap natuurlijk en voor het klimaat is het ook niet erg fijn. Dus hebben jullie een terrasverwarmer? Denk dan aan een goedkoper alternatief zoals warme kleren aantrekken, een knapperend vuurtje of een infraroodpaneel.

Wasdroger

Een ander apparaat dat je het beste snel op Marktplaats kan zetten, is de wasdroger. Het verdampen van water is een van de meest energie verslindende processen die we kennen. Om een liter water verdampen heb je een half kilowattuur nodig. Tot overmaat van ramp worden de schimmels in huis ook nog eens heel blij van al die waterdamp in de lucht die de wasdroger uitstoot. Daarom is het beter je was buiten aan de waslijn te hangen. Dat scheelt je enkele kilowattuur en daarmee enkele euro’s per wasbeurt.

Plasmatelevisie

Je moet ook kritisch kijken naar grote televisies. Hoe groter het beeldscherm, hoe meer elektriciteit dit gebruikt. Vaak is het slimmer om het beeldscherm dichterbij je ogen te zetten en dan te kiezen voor een hogere resolutie. Gebruik je nog een oud plasmabeeldscherm? Bespaar je die 490 kilowattuur die deze je per jaar kost. Zet die dan op zolder en kies voor een energiezuinige LCD- of OLED-variant. Dat bespaart twee derde of meer van de stroom.

Elektrische kachels

Ook elektrische kacheltjes zijn berucht. Veel modellen gebruiken wel 2000 watt of meer. Zo kan een avondje deze kachel aan, je al gauw een tientje kosten. Zonde natuurlijk. Het is dan slimmer om warme kleren aan te trekken en/of een infraroodpaneel te kopen. Dan bereik je hetzelfde effect met veel minder elektriciteit.

Oude koelkast of diepvriezer

Andere grote energieslurpers zijn ouderwetse koelkasten en diepvriezers. Voor de vijfhonderd kilowattuur die deze per jaar verbruiken, kan je een nieuwe, energiezuinige koelkast kopen die je er in één jaar al uit hebt. Dus die oude koelkast kan je het beste snel de deur uit doen en vervangen door een zuinig modern model. Zet je koelkast in een koele ruimte. Hoe koeler de omgeving hoe minder hard deze hoeft te werken.

Elektrische boiler

Heb je een elektrische boiler? Overweeg dan een zonneboiler. Water opwarmen kost veel stroom, van 12 naar 62 graden per liter omgerekend 0,2 kilowattuur. Zo kost je afwasbeurt al gauw een euro, en laten we maar ophouden over een douchebeurt. dan mag je al gauw een tientje voor aftikken. Dat kan slimmer, namelijk met een zonneboiler. Een grote zonneboiler kan je tot twee derde of meer aan energie besparen.

Tuinvijverpomp en tropisch aquarium

Heb je een tuinvijverpomp? Schakel deze dan zo min mogelijk in. Als je deze pomp continu aan laat staan, gaan die 20 watt tot 200 watt vermogen behoorlijk aantikken. Op jaarbasis moet je dan al gauw denken aan 180 kilowattuur tot 1800 kWh, in het laatste geval bijna een maandsalaris.

Ook een verwarmd tropisch aquarium hakt er flink in. Een groot tropisch aquarium verbruikt al gauw 1000 kilowattuur per jaar. kijk dan of het mogelijk is de watertemperatuur te verlagen tot kamertemperatuur. Voordeel is dat koud water veel meer zuurstof kan opnemen en dus dat het pompje ook minder hard hoeft te werken. Maar let op, sommige tropische vissoorten hebben een hoge temperatuur nodig.

Waterbed

Een waterbed is vaak de grootste stroomslurper in huis. Dan moet je al gauw denken aan 750 kWh per jaar. Dat hakt er natuurlijk stevig in. Het is verstandiger om te kiezen voor een ander type bed.

Vloerverwarming

Heb je vloerverwarming? Kijk dan of er een pompschakelaar tussen de pomp en stopcontact zit. Met deze schakelaar kan je de pomp uitschakelen als je geen verwarming nodig hebt. Dat scheelt enorm qua energieverbruik: vergelijk 700 kWh met 130 kWh. Dat is bijna € 500 per jaar.

Sluipverbruikers

Een algemene tip is om te letten op sluipverbruik. Dit is vaak 10-20% van alle stroomverbruik. Sluit al je elektrische apparaten aan op stekkerblokken en trek de stekker uit het stopcontact als je het huis of de kamer verlaat.

Koop een energiemeter

Met een energiemeter kan je van elk apparaat met een stekker meten hoeveel energie het verbruikt. Een investering die je er dus snel uithaalt. Als je op die manier de grootste energieslurpers ontdekt en kiest voor slimmere alternatieven, zit de kans er dik in dat je stroomverbruik met meer dan de helft omlaag gaat. En dat maakt de energierekening net even wat dragelijker.

Een handige lijst van apparaten met hun energieverbruik vind je hier. Let niet op de kWh-prijzen! Deze zijn helaas nog uit de goede oude tijd. In werkelijkheid kan je een kWh gelijkstellen aan zeventig cent tot een euro, dus de kosten zijn drie keer zo hoog.