Topman: Verwacht vooral niet teveel van de in-display camera

De eerste in-display camera zal een beetje tegen gaan vallen, zo legt een OPPO topman uit.

We kijken er met z’n allen al jaren naar uit; een volledig randloos design voor de ultieme smartphone-ervaring. De vingerafdrukscanner hebben we al met succes weggewerkt. Sterker nog, die worden steeds beter. Nu nog die verdomde camera. De eerste in-display camera’s gingen gisteren in massaproductie. Maar volgens een insider moeten we er vooral niet teveel van verwachten de komende jaren.

Eerste in-display camera gaat tegenvallen

In een bericht op het Chinese Weibo laat smartphonefabrikant OPPO het verrassende nieuws weten. OPPO vice-president Brian Shen schrijft het volgende (vertaald met translate): “Heb in dit stadium de verwachtingen niet te hoog zitten voor de in-display camera. Of het nu gaat om het ‘under-screen’ visuele effect van het scherm of het front-end selfie-effect, het is een interessante poging. De evolutie van nieuwe technologie is absoluut een kronkelige weg en er kunnen alleen stapsgewijze verbeteringen worden aangebracht. Bereik uiteindelijk het gewenste effect.”

Shen zegt waarschijnlijk zeer terecht dat de eerste versie van deze nieuwe technologie niet perfect gaat zijn. En als we terugdenken aan bijvoorbeeld de eerste in-display vingerafdrukscanner, dan is dit des te logischer. Die waren namelijk ooit totaal niet accuraat, een gatenkaas voor beveiliging en kwamen met een zeer klein oppervlak. Nu worden de langzaam steeds beter. Denk aan deze technologie van Qualcomm bijvoorbeeld.

Wanneer we voor het eerst met in-display cameras te maken gaan krijgen is nog niet bekend. Verwacht wordt dat eind 2020, begin 2021 de eerste smartphones met de nieuwe techniek uitkomen. Er zou dan aanzienlijk minder licht door de camera kunnen worden opgevangen, wat de kwaliteit mogelijk tegen zal werken. Maar over een jaar of 10 kijken we lachend terug op die eerste smartphones met in-display camera, terwijl we met onze volledig glazen zakcomputers een 1000MP selfie maken. Met de onzichtbare, supermoderne in-display selfie-camera.