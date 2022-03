Topvermaak met de gratis PlayStation Plus games van april

De gratis PlayStation Plus games van april zijn bekendgemaakt. En het is niet alleen maar kommer en kwel.

Het is iedere maand weer aftasten wat de gratis PlayStation Plus games gaan zijn. Valt het mee of valt het tegen? De aankomende maand is een meevaller. Er zit in elk geval één titel tussen die je gewoon even moet uitproberen. We hebben het natuurlijk over Spongebob.

De drie gratis games voor PlayStation Plus in april zijn Hood Outlaws & Legends (PlayStation 5), Slay the Spire (PS4) en Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4). Als je speelt vanaf een PS5 kun je gewoon de twee PS4-titels downloaden.

Met name Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated is een leuke titel om mee aan de slag te gaan. Vanaf 5 april zijn de games te downloaden vanuit de PlayStation Store, mits je een abonnement hebt op PS Plus.

Als je de komende maand weinig tijd hebt om te gamen geven we je een tip. Download toch gewoon de games uit het lijstje. Want zolang je een abonnement hebt op PS Plus kun je met deze games aan slag. Het enige wat je dan moet doen is vanaf die 5 april de games downloaden voordat ze weer verdwijnen.