Tot 2 miljoen euro voor de zeldzame Rolex Deep Sea Special

Zeldzaam, tientallen jaren oud en in een goede staat. Deze Rolex Deep Sea Special kan zomaar 2 miljoen euro opleveren.

We hoeven je niet uit te leggen dat een Rolex veel geld waard kan zijn. Het is echter niet zo dat ieder horloge van het merk goud waard is. De goedkoopste modellen zijn voor enkele duizenden euro’s in gebruikte staat te koop. Aan de andere kant van het spectrum heb je de zeldzaamste en duurste modellen. De modellen met vaak een legendarisch verhaal eraan vastgeplakt.

Later dit jaar organiseert veilinghuis Philips een veiling in Genève. Daar zal deze wel heel bijzondere Rolex Deep Sea Special van de hand worden gedaan. De veilingmeesters verwachten een opbrengst tussen de 1,2 en 2,4 miljoen Zwitserse frank. Dat is omgerekend maximaal 2,1 miljoen euro! Het gaat hier om een exemplaar uit 1965 met productienummer 35. Van de Rolex Deep Sea Special zijn naar verluidt slechts vijf publiekelijk verkocht. De laatste keer dat er een dergelijk model werd verkocht was in 2009, meer dan tien jaar geleden dus.

De Deep Sea Special maakte onderdeel uit van het testen en ontwikkelingen dat Rolex deed in de jaren zestig. Later zouden hier de immer populaire Submariner en Sea-Dweller serie uit voortkomen. De rest is geschiedenis. Tot op de dag van vandaag is met name Submariner, in allerlei vormen en maten, één van de populairste Rolex-modellen en geliefd onder velen. (via Monochrome)