Tot ziens, weer een Yahoo-product weg - Apparata

Weer een dienst van Yahoo dat er mee stopt. Nu is het Yahoo Answers dat geen antwoord meer geeft.

Wisten jullie nog dat deze site bestond? Ik niet. En met mij nog velen, want Yahoo Answers wordt afgesloten. Wil je nog even kijken, doe dat snel want op 4 mei gaan de deuren dicht.

Vraag- antwoord

Yahoo kondigde maandag aan dat de Answers- service binnenkort verleden tijd is, waardoor er een einde komt aan ongeveer 15 jaar aan gekke en oneerbiedige antwoorden. In een bericht aan de gebruikers van Yahoo Answers die door The Verge werden betrapt, legde het bedrijf uit dat hoewel Answers ooit een “belangrijk onderdeel van de producten en diensten van Yahoo” was, de populariteit ervan in de loop der jaren afnam.

Het is makkelijk te raden waarom de site uit de lucht wordt gehaald. De site heeft in der loop der jaren het aan relevantie verloren. Mensen zijn overgestapt naar betere platforms zoals Quora. Hiernaast is Yahoo Answers een vergaarbak geworden voor samenzweringen.

Einde tijdperk Yahoo Answers

Niet heel veel mensen zullen er rouwig om zijn. Yahoo zeg zelf: “met u en miljoenen andere gebruikers hebben we de beste plek op internet gebouwd om vragen te stellen en te beantwoorden over verschillende onderwerpen, waardoor een gemeenschap van wereldwijde kennisuitwisseling is ontstaan”, en voegde eraan toe dat het “niet trotser had kunnen zijn van wat we samen hebben bereikt. “

Bekijk de huidige trending-sectie en je ziet direct het probleem. Het is namelijk gevuld met hatelijke berichten om mensen op te hitsen. Betere moderatie zou zeker helpen, maar vermoedelijk hebben ze het al een tijdje geleden opgegeven. Als je binnenkort de URL intikt, kom je gewoon bij de startpagina van Yahoo uit en kunnen we concluderen dat er weer een Yahoo product is verdwenen.