Video: zo maak je van je iPad een touchscreen display voor Windows

Handig, de iPad als touchscreen display voor je Windows PC of Laptop.

Als je creatief bezig bent kan je op jouw iPad natuurlijk van alles verzinnen. Vraag is hoe je dit op een Windows PC of laptop overgebracht krijgt. Ook wanneer je op reis ben kan het onhandig zijn om met een laptop op schoot te zitten. Luna Display brengt nu de oplossing.

De iPad als touchscreen voor jouw windows PC of laptop

De Luna Display is een hardware oplossing. Via een (WiFi, USB of HDMI) verbinding tussen jouw iPad en Windows device kun je de iPade als touchscreen display gebruiken voor de Windows-computer. In onderstaand filmpje zie je hoe het werkt:

Zoals je ziet kan je op diverse manieren werken. Zo kan je al dan niet met de Apple Pencil of toetsenbord/muis bewerkingen doen op de iPad. Deze worden vervolgens verwerkt via het display van jouw Windows-device.

Nu zijn er voor Windows diverse touchscreen schermopties beschikbaar, maar Luna Display claimt een voordeel te hebben. Zij stelt dat haar oplossing net zo betrouwbaar is als een scherm, maar dat je, doordat je draadloos kunt werken en aan een iPad voldoende hebt, veel mobieler bent.

Kan je deze touchscreen oplossing ook gebruiken als je een Mac hebt?

Anders dan voor de Windows-pc’s zijn er voor Mac nog geen reguliere touchscreen-oplossingen. Wel zijn er creatieve pogingen van hobbyisten die zelf een oplossing maakten, maar verder zijn de opties beperkt met uitzondering van… Luna Display. Zij ontwikkelden namelijk al eerder een succesvolle oplossing voor Mac. Deze oplossing voor Windows is daarop gebaseerd.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Luna Display is nu nog een Kickstarter-project, maar is al zwaar overtekend. Dat betekent dat deze oplossing in productie wordt genomen. Volgens de Kickstarter-pagina is de oplossing verkrijgbaar vanaf mei 2021. Deze zal dan $ 80 gaan kosten (+ 9 dollar verzendkosten naar Nederland). Zoals zo vaak zijn er nu via Kickstarter diverse mogelijkheden om met early-bird korting te bestellen.

Het project zie je hier.