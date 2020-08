Toyota test vliegende auto op de weg [video]

De vliegende auto van Toyota. Überhaupt een vliegende auto klinkt als toekomstmuziek. Gaat het eindelijk werkelijkheid worden?

Hier in Nederland hebben we de PAL-V, maar dat is niet het enige vliegende auto concept. Aan de andere kant van de planeet is Toyota ook bezig met het maken van een vliegende auto. Het gaat hier om de SkyDrive en het automerk heeft een eerste publieke test met het concept ondergaan.

De test was met voertuig SD-03 op een baan van Toyota. Aan boord was een piloot mét helm, want ja. Dit is toch niet bepaald een gewone auto. De test werd succesvol bevonden, want de auto voldeed zijn rondje prima. In totaal komt de vliegende auto van Toyota met acht motoren. Dit is gedaan voor een stukje veiligheid. Mocht bijvoorbeeld één van de motoren het begeven, dan zijn er nog zeven anderen die het over kunnen nemen.

De auto valt in de categorie VTOL. Dit staat voor Vertical Take-Off and Landing. Oftewel vliegtuigen (in dit geval een auto) die verticaal kunnen opstijgen en landen. Het concept van Toyota is bedoeld als nieuwe vorm van transport in stedelijk gebied. Gebieden waar het altijd druk is met veel verkeer. Toyota hoopt eind 2020 daadwerkelijk vluchten buiten de testomgeving te kunnen ondernemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de SkyDrive vliegende auto van Toyota in 2023 commerciële vluchten kan ondernemen.