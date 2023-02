TrackerDetect: ontmasker spionerende AirTags

De handige, kleine AirTags van Apple zijn erg populair. Helaas zijn ze ook populair bij mensen met minder eerbare bedoelingen, want je kan iemand precies volgen als je een AirTag in zijn zak of tas stopt. Met de gratis Apple app TrackerDetect kan je deze opsporen, ook met een Android telefoon.

Autodieven gebruiken AirTag

Zo zijn er in Canada boeven actief, die een AirTag in een dure auto verstoppen die ergens geparkeerd staat. Zo kunnen ze op hun gemak volgen waar deze auto heen gaat om vervolgens de autosleutels uit het huis stelen. Uiteraard is dit niet de manier waarop Apple in de publiciteit wil komen. Daarom heeft het Apple ontwikkelteam gewerkt aan een manier om ongewenste AirTags op te kunnen sporen, TrackerDetect.

Ontmasker AirTags met TrackerDetect

Apple heeft een functie ingebouwd, waarmee je als Apple gebruiker op je iPhone kan zien of iemand een AirTag in jouw buurt heeft. Maar daar hebben Android gebruikers natuurlijk niets aan en ook zij kunnen het slachtoffer worden van een stalker die een AirTag verstopt heeft.

Apple erkende dit probleem en heeft daarom nu een app ontwikkeld die niet alleen de gebruikers van de eigen iPhone, maar ook Android gebruikers in staat stelt om spionerende AirTags in de buurt te ontdekken.

De app heet Tracker Detect en je kan deze downloaden in de Google PlayStore.

Hoe gebruik je TrackerDetect?

Stap één is dat je de app downloadt uit de Google Playstore en installeert. Daarna ga je akkoord met een lap ondoorgrondelijke juridische tekst. Vervolgens krijg je het scherm met de blauwe scan button onderaan te zien. Hier klik je op. De app verzoekt dan toegang tot Bluetooth. Is er een AirTag in de buurt? Dan geeft de app een signaal.

Kan de app geen AirTag vinden? Dan zijn er twee mogelijkheden. Er is geen AirTag, of de eigenaar van de AirTag bevindt zich binnen bereik van Bluetooth van de AirTag (enkele meters). Is er niemand binnen enkele meters, en zie je geen AirTag? Dan kan je er redelijk zeker van zijn dat deze er ook niet is.

Het kan zijn dat iemand een tracker van een ander merk dan Apple gebruikt om je in de gaten te houden. Deze worden niet door TrackerDetect opgespoord.