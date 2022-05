Trailer: Call of Duty: Modern Warfare 2 is officieel aangekondigd!

Activision heeft eindelijk officieel bevestigd: de volgende Call of Duty is Modern Warfare 2. Check hier de eerste trailer.

Er waren al wat hele subtiele hints en wat vage statements over de toekomst van de franchise, maar nu is het officieel. CoD gaat terug naar de klassiekers met Modern Warfare 2. In de eerste teasertrailer krijgen we gelijk een voorproefje van de cast van de game. Er zijn een hoop bekende gezichten te zien.

Call of Duty: Modern Warfare 2 trailer

In de door drones geschoten trailer zijn allerlei omgevingen te zien waar gezichten van bekende Call of Duty-personages in te zien zijn. Uiteraard zien we Soap weer terug, als ook Captain Price.

Maar de trailer opent met een opvallende keuze: Ghost. Het gemaskerde personage speelde een belangrijke rol in de originele Call of Duty: Modern Warfare 2 uit 2009. Ja, het is verwarrend met die namen van CoD tegenwoordig…

Hoe dan ook, Ghost wordt niet alleen voor je ogen geëxecuteerd in die game. Hij wordt vervolgens ook nog eens samen met je gecremeerd. Kortom, Ghost is eigenlijk hartstikke dood in de CoD-universum.

Dat zegt gelijk iets over de aankomende MWII. Activision en Infinity Ward hebben hiermee laten zien dat het in elk geval een vervolg op de oude games wordt. De twee opties zijn dan: sequel voor Modern Warfare uit 2019 of reboot met een compleet nieuw verhaal.

Releasedatum

We zullen het snel weten, want Call of Duty: Modern Warfare 2 komt op 28 oktober uit. Activision heeft nog geen platformen bekendgemaakt, maar het spel komt hoe dan ook voor de PC uit. Het kan daarnaast haast niet anders dan dat de game voor zowel current- als last-gen consoles uitkomt. De belangrijkste CoD-serie kan immers geen platformen overslaan, toch?