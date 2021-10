Trailer Game of Thrones-prequel House of the Dragon is hier!

House of the Dragon, de prequel op Game of Thrones, heeft een eerste trailer gekregen. Kijken dus!

Game of Thrones, ken je die serie nog? Door sommigen gezien als de beste serie uit de moderne geschiedenis. Althans, op het laatste seizoen na. Het finale seizoen kon rekenen op een hoop kritiek. Hopelijk gaat dat House of the Dragon iets beter af. De spin-off van HBO komt steeds dichterbij. Het brengt fans weer terug in de GoT-setting waar ongetwijfeld velen naar uitkijken.

In het voorjaar van 2021 kregen we een eerste indruk van House of the Dragon. Toen werden de eerste foto’s vrijgegeven van de nieuwe tv-serie. Nu krijgen we daadwerkelijk bewegend beeld te zien. De eerste trailer is gedeeld van House of the Dragon.

De daadwerkelijke release is niet ver meer van ons verwijderd. Op 26 oktober is de Europese lancering van House of the Dragon op HBO Max. Je hoeft niet bang te zijn dat je de serie hier in Nederland niet kunt kijken. HBO Max komt volgend jaar officieel naar ons land, dat heeft WarnerMedia vandaag bekendgemaakt.

House of the Dragon speelt zich zo’n 200 jaar voor alle gebeurtenissen in Game of Thrones af, bekijk gauw de trailer!