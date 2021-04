Trailer van Disney+ ‘Loki’ gaat terug naar ‘Avengers’ - Apparata

De Disney+ trailer van ‘Loki’ zet een avontuurlijk geheel neer dat teruggaat naar de Avengers.

Disney+ is al een tijdje bezig met ‘Loki’. Nu heeft de streamingsdienst een trailer online gezet. Loki ziet er geweldig uit en zal een traktatie zijn voor de Marvel– fans. De uitgebreide trailer voor de aankomende serie legt een deel uit over wat je mag verwachten van Tom Hiddleston’s eerste, grote solo-onderneming als de meest ondeugende Asgardian.

Loki wordt niet geheel onverwacht geproduceerd door Marvel Studios en gedistribueerd door Walt Disney Motion Pictures. De cast bestaat hoofdzakelijk uit Owen Wilson en uiteraard Tom Hiddleston.

Tijdlijn

Weten jullie het nog? Er zijn zoveel films gemaakt op verschillende momenten in de tijdlijn, dat het veel mensen gaat duizelen. In Avengers: Endgame kregen we al een voorproefje van de ingewikkelde tijdlijn, toen de helden uit eerdere films in de tijd sprongen om zichzelf op te stellen tegen Thanos. Gelukkig wonnen ze, zoals altijd in een Amerikaanse film.

Dit was nog niet verwarrend genoeg, dus komen de makers nu met Loki. De nieuwe Disney serie speelt zich af in de alternatieve tijdlijn van het Marvel Cinematic Universe. Deze tijdlijn werd ons bekend gemaakt in Endgame, waarin Loki na zijn arrestatie in New York met de Tesseract weg was gedeporteerd. In deze serie kunnen Marvel- filmfans op een indrukwekkende manier kennismaken met de Time Variance Authority en ons kennelijk naar een aantal heel rare plaatsen in het proces brengen. Houd in deze trailer enkele onverwachte verrassingen in de gaten!

Loki’s première is 11 juni aanstaande op Disney+.