Transformers fans opgelet, dit wordt je nieuwe telefoon

Nubia onthult de Red Magic 7S Pro Bumblebee Edition. Een speciale Transformers editie van de Red Magic serie.

In thuismarkt China komt 11 juli de Nubia Red Magic 7s Pro in de verkoop. Zoals vaker met de producten van dit merk, is alles erop gericht om de gamer een zo goed mogelijke smartphone aan te bieden. Voorafgaand aan de officiële release onthuld het merk alvast een speciale gelimiteerde Transformers editie.

Bumblebee

Op de plaatjes is te zien dat we hier bij deze speciale Transformers editie te maken hebben met een uniek ontwerp gebaseerd op het iconische Bumblebee personage. We zien de herkenbare gele kleur op de Autobot uiteraard en de benodigde race emblemen.

Natuurlijk hoort bij een speciale uitvoering in een speciaal thema ook het één en ander qua accessoires die geheel bij het thema passen. Niet alleen de telefoon zelf is in thema, je krijgt er onder andere een bijpassend hoesje bij en een matchende externe ventilator voor extra koeling als je flink aan het gamen bent. Dit alles in een toffe zeshoekige themaverpakking.

Red Magic 7S Pro

Met deze Transformers teaser zien we ook meteen wat we van het nieuwe vlaggenschip kunnen verwachten dat dus maandag in China op de markt komt. Want onderhuids zal deze speciale Bumblebee uitvoering niet wezenlijk verschillen van de meer standaard uitvoeringen.

We verwachten een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chip onder de motorkap. Waarschijnlijk draait de nieuwe smartphone op Android 12 OS. Aan de voorkant een 6,8 inch OLED scherm met een verversingssnelheid van 165 Hz. Qua RAM verwachten we 16 GB voor een soepele gaming ervaring. Want gaming is waar Nubia zich met deze telefoons op richt.

Krachtige batterij

De batterij moet dan ook krachtig zijn, want je wil doorspelen. Een 4.500 mAh batterij die snelladen tot 120 W ondersteunt moet dat mogelijk maken.

Maandag 11 juli presenteert Nubia dus in China de nieuwe Red Magic 7S Pro aan het thuispubliek. Of en wanneer de telefoon ook in ons land verkrijgbaar wordt, en wat die gaat kosten, is nog niet bekend. Nu maar duimen voor de hardcore fans dat je dan ook de hand kunt leggen op de speciale Bumblebee editie.