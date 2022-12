Transformers: Rise of the Beasts trailer beschikbaar

Transformers – de bekende franchise waarin auto’s die in robots kunnen veranderen en andersom, de glansrol als superhelden vervullen – komt terug in de nieuwe serie Rise of the Beasts. De maker, producer Paramount, heeft een eerste trailer uitgebracht om de Transformers fans alvast warm te maken voor de nieuwste creatie.

Transformers: Rise of the Beasts juni 2023 in de bioscoop

Het concept van de Transformers is oorspronkelijk bedacht in Japan. Transformers is vooral populair bij kinderen, omdat speelgoedfabrikant Hasbro sinds 1984 een lijn van allerlei vrachtwagens die in een robot kunnen veranderen, verkoopt. Om de verkoop hiervan op te krikken, werd hier een compleet universum bij verzonnen. Zo verschenen er Transformers tekenfilms, films en andere uitingen zoals videogames.

Ook volwassenen zijn fan van de ondertussen al tientallen jaren oude serie, waarvan er nu al zes verschillende films zijn. De bedoeling is dat dit de eerste wordt van een drietal nieuwe films, die in 2023 en de jaren daarna uit gaan komen.

De verwachting is dat de film Transformers: Rise of the Beasts juni 2023 in de bioscopen te zien is. Dit is bijna een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. De film is geïnspireerd op de Beast Wars vertellijn.

Een tipje van de sluier van het plot

De drie facties waarin de Transformers op dit moment zijn verdeeld, de Maximals, de Autobots en de Terrorcons, krijgen het weer eens flink met elkaar aan de stok. Dit heeft alles te maken met een oeroud, mysterieus conflict, dat oplaait wanneer een tweetal archeologen uit New York hun neus in dingen steken waar ze dat beter niet hadden kunnen doen….

Veel meer informatie dan dit hebben wij niet, maar zijn voor de echte fans waarschijnlijk wel aanwijzingen te halen uit de trailer, die door Paramount is uitgebracht. Deze trailer vind je hieronder.