Trap niet in crypto-scams met deze tips!

Er zitten veel beunhazen in de cryptowereld, met deze tips trap jij niet in crypto scams.

Ook al zitten de crypto’s in een dip, je kan er nog steeds heel veel geld mee verdienen. Daar spelen handige jongens op in en halen geld op voor hun cryptoproject. Maar niet allemaal hebben goede bedoelingen.

Tips om niet in crypto scams te trappen

Het analyseren van cryptoprojecten voor investeringsdoeleinden is een echte vaardigheid. Je kunt het vergelijken met fundamentele of technische analyse op de beurs. Het is dus niet allemaal makkelijk. Behalve als je gewoon een gok zou willen nemen.

Wij raden dat af. Investeer niet blindelings, want dan sta je misschien met lege handen. Na meer dan tien jaar bestaan, ziet de crypto-industrie nog steeds af en toe crypto-zwendel en deze oplichting blijft zich ontwikkelen!

Kijk altijd naar hun media-aanwezigheid. Bekijk de publicaties van de websitelijsten van het project. Vaak huren bedrijven PR-bureaus in die backlinks of korte vermeldingen over een nieuw cryptoproject proberen toe te voegen aan nieuwsartikelen. Als dat het geval is, telt het niet als een volledige functie. Het laat alleen maar zien dat het project kunstmatig probeert het bewustzijn te vergroten.

Een goed project heeft altijd een adviesraad en projectondersteuning. Bekijk de partners, financiers en adviesraad van het project. Dit kan je veel informatie geven over de volwassenheid en professionaliteit van het project.

Kijk altijd naar de staat van het project. Werkt het al? Vermijd projecten die nog niet zijn ontwikkeld. We hebben veel cryptoprojecten gezien die hoogwaardige functies beloven, zoals schaalbaarheid, interoperabiliteit of lage kosten, maar nooit leveren wat ze hebben beloofd.

Probeer te bepalen of het project al een proof of concept heeft gebouwd, of dat ze al een blockchain-testnetwerk hebben. Het is een positief teken als ze al zijn begonnen met het ontwikkelen van het product en een kleine gemeenschap van bètatesters hebben verzameld. Als mensen zich vrijwillig aanmelden om een ​​product uit te proberen, zien ze waarde in het project.